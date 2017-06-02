После широкой огласки столичное ГУВД расплатилось с долгами за электричество

2 июня 2017, 14:28 Комментарии

Накануне компания отключила в за дебиторскую задолженность ряд учреждений, финансируемых из республиканского бюджета.

"Некоторые организации, после широкой огласки общей суммы их дебиторской задолженности, незамедлительно направили в "Северэлектро" гарантийные письма со сроками погашения долгов за потребленную электроэнергию после выделения необходимых средств Министерством финансов КР. Среди таких организаций Институт сейсмологии НАН КР – 225 тыс. сомов, Дом дружбы – 175 тыс. сомов, финансово-хозяйственное управление МВД КР – 426 тыс. сомов, Госслужба по контролю наркотиков – 337 тыс. сомов и ГУВД Бишкека – 167 тыс. сомов", – говорится в сообщении.

Учреждения ГСИН до сих пор не оплатили счета за электричество. Долг составляет 716 тыс. 498 сомов.