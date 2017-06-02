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В Караколе отремонтируют внутренние дороги на 150 млн сомов

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-kara...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429699-ru.html

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2 июня 2017, 14:34       Комментарии

В 2017 году в городе Каракол будет выполнена работа по капитальному ремонту более 5 километров внутренних дорог, улучшению придорожной инфраструктуры и системы освещения вдоль улиц на 150 млн сомов. Из них 90 млн сомов будут выделены из республиканского бюджета и 60 млн. сомов из Иссык-Кульского фонда развития. Об этом стало известно 2 июня, во время ознакомления премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с состоянием внутренних дорог города.
Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов проинформировал, что протяженность ремонтируемой улицы Токтогула составляет 1,6 км. Улица находится на балансе мэрии Каракола, но из-за отсутствия финансовых средств строительством, согласно ранее данному поручению премьер-министра, займется Минтранс.
"Мы сохраним все зеленые насаждения и обязательно учтем строительство тротуаров и арыков. Также будут проведены работы по переносу линии электропередач", – сообщил министр.
Полпред Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев отметил, что ремонт данной дороги крайне важен, так как здесь проходит основной туристический поток.
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