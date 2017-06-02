В Караколе отремонтируют внутренние дороги на 150 млн сомов

2 июня 2017, 14:34 Комментарии

В 2017 году в городе Каракол будет выполнена работа по капитальному ремонту более 5 километров внутренних дорог, улучшению придорожной инфраструктуры и системы освещения вдоль улиц на 150 млн сомов. Из них 90 млн сомов будут выделены из республиканского бюджета и 60 млн. сомов из Иссык-Кульского фонда развития. Об этом стало известно 2 июня, во время ознакомления премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с состоянием внутренних дорог города.

Министр транспорта и дорог Жамшитбек Калилов проинформировал, что протяженность ремонтируемой улицы Токтогула составляет 1,6 км. Улица находится на балансе мэрии Каракола, но из-за отсутствия финансовых средств строительством, согласно ранее данному поручению премьер-министра, займется Минтранс.

"Мы сохраним все зеленые насаждения и обязательно учтем строительство тротуаров и арыков. Также будут проведены работы по переносу линии электропередач", – сообщил министр.

Полпред Иссык-Кульской области Узарбек Жылкыбаев отметил, что ремонт данной дороги крайне важен, так как здесь проходит основной туристический поток.

1 of 6