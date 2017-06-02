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Вазиль Худак: Мы хотим сосредоточиться на развитии сельских районов и агросектора в Кыргызстане

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/vazil-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429698-ru.html

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2 июня 2017, 14:35       Комментарии

Европейский инвестиционный банк поддерживает политические обязательства Евросоюза в Центральной Азии при финансировании проектов в Кыргызстане. Об этом заявил вице-президент Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вазиль Худак, находящийся с визитом в Бишкеке.
В среду, 31 мая, находясь в регионе с недельным визитом, делегация ЕИБ встретилась с представителями властей Кыргызстана.
ЕИБ приступил к деятельности в Кыргызстане в 2014 году и уже подписал соглашения о финансировании двух операций в общей сложности на 90 млн евро. Первая договоренность касается выделения кредита на финансирование проекта CASA-1000, является частью важной региональной схемы электроснабжения, в которую входят также Таджикистан, Афганистан и Пакистан.
Вторая операция представляет собой выделение рамочного кредита на проекты по управлению твердыми бытовыми отходами и улучшению водоснабжения в Кыргызстане.
«Мы хотим больше сосредоточиться на развитии сельских районов и агросектора, поскольку это ключевая отрасль экономики Кыргызстана. ЕИБ горд, что новый проект в этой сфере обеспечит средне- и долгосрочное финансирование частных хозсубъектов в агропродовольственной сфере. Кроме того, проект поддержит производителей, переработчиков и связанные с ними агропродовольственные предприятиям по всей стране, поспособствует замене устаревших машин и оборудования, неэффективно использующих ресурсы. Также ожидается, что данная важная программа будет иметь грантовый компонент со стороны Европейского Союза», — заявил Вазиль Худак после встречи с министром финансов Адылбеком Касымалиевым.
В ходе визита делегация ЕИБ также встретилась с представителями Госкомитета по энергетике, промышленности и недропользованию для рассмотрения реализации энергетического проекта и обсуждения потенциальных проектов в будущем. Разработка и строительство новой сети ГЭС имеет ключевой потенциал для сотрудничества в этой отрасли.

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