2 июня 2017, 14:46 Комментарии

В рейтинге компании Henley & Partners Кыргызстан занял 78-е место в Индексе визовых ограничений. Информация опубликована на сайте компании.

Вместе с Кыргызстаном находятся Армения, Бенин и Марокко. С Узбекистаном на 83 месте находятся Кот-д’Ивур, Того, Тажикистан и Сенегал. Казахстан находится на 67-м месте, и Туркменистан на 87-м.

Первую строчку рейтинга занимает Германия, граждане которой могут въезжать без виз на территорию 176 стран. На втором месте Финляндия и Италия, на третьем – Испания, США и Дания.

Индекс визовых ограничений компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Рейтинг составлен в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта.