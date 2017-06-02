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Кыргызстан занял 78-е место в Индексе визовых ограничений

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/kyrgyz...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429697-ru.html

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2 июня 2017, 14:46       Комментарии

В рейтинге компании Henley & Partners Кыргызстан занял 78-е место в Индексе визовых ограничений. Информация опубликована на сайте компании.
Вместе с Кыргызстаном находятся Армения, Бенин и Марокко. С Узбекистаном на 83 месте находятся Кот-д’Ивур, Того, Тажикистан и Сенегал. Казахстан находится на 67-м месте, и Туркменистан на 87-м.
Первую строчку рейтинга занимает Германия, граждане которой могут въезжать без виз на территорию 176 стран. На втором месте Финляндия и Италия, на третьем – Испания, США и Дания.
Индекс визовых ограничений компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим гражданам. Рейтинг составлен в сотрудничестве с Международной ассоциацией воздушного транспорта.

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