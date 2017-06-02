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Зарплата руководителя инвестпроектов при Минтрансе составляет $3 тысячи

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360885_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429696-ru.html

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2 июня 2017, 13:49       Комментарии

Заработная плата руководителя группы по реализации инвестиционных проектов (ГРИП) при Министерстве транспорта и дорог составляет $3 тысячи. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил депутат Акылбек Жамангулов на заседании парламентской фракции "Республика - Ата-Журт".
Он добавил, что все сотрудники ездят на крутых машинах. "Но какую работу они проводят? Вот в чем вопрос. Оправдывают ли они те средства, которые им выплачивают?" - отметил депутат.
На что руководитель ГРИП Руслан Сатыбалдиев ответил, что он приступил к работе недавно и заработную плату еще не получал, а также отметил, что, по его данным, зарплата на его должности составляет 80 тысяч сомов.
"Не 80 тысяч, а $3 тысячи, вы же еще не получили зарплату, откуда вы можете знать об этом?" - парировал депутат.
В спор вмешался лидер фракции Омурбек Бабанов, который поинтересовался, кто финансирует и какой у группы бюджет.
Сатыбалдиев ответил, что финансирование проекта ведется Азиатским банком развития и бюджет составляет 1 млрд 100 млн сомов.
Бабанов не унимался и спросил: "Вы знаете английский язык? Do you speak Engish?".
По словам Сатыбалдиева, он не владеет английским языком на отлично.
После тщательного допроса Бабанов отметил, что сотрудники проекта не должны стесняться озвучивать размер своей зарплаты, однако должны выкладываться, не ввязываясь в коррупцию. "Пожалуйста, получайте хоть $10 тысяч, но работайте честно", - добавил он.

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