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В КР четверо террористов официально отказались от радикальных взглядов

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360887_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429695-ru.html

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Запрет даавата приведет к тому, что молодежь уйдет в более радикальные течения подпольного толка, - теолог К.Маликов

2 июня 2017, 13:54       Комментарии

В Кыргызстане четверо осужденных террористов официально отказались от радикальных взглядов. Об этом сегодня, 2 мая, в рамках круглого стола "Предупреждение радикализации к насилию в пенитенциарных учреждениях КР" сообщил председатель Госслужбы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров.
По его словам, всего в учреждениях ГСИН за терроризм и экстремизм содержатся более 300 человек.
"В Кыргызстане в закрытых учреждениях осужденных за терроризм и экстремизм содержатся более 150 человек. В целом более 300. Эта цифра охватывает тех, кто содержится в колонии-поселениях, подследственных, а также осужденных. Средний возраст данного контингента - между 30 и 40 годами. Несколько женщин, осужденных за экстремизм и терроризм, содержатся в женской колонии", - отметил Жапаров.

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