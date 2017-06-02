В КР четверо террористов официально отказались от радикальных взглядов

2 июня 2017, 13:54 Комментарии

В Кыргызстане четверо осужденных террористов официально отказались от радикальных взглядов. Об этом сегодня, 2 мая, в рамках круглого стола "Предупреждение радикализации к насилию в пенитенциарных учреждениях КР" сообщил председатель Госслужбы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров.

По его словам, всего в учреждениях ГСИН за терроризм и экстремизм содержатся более 300 человек.

"В Кыргызстане в закрытых учреждениях осужденных за терроризм и экстремизм содержатся более 150 человек. В целом более 300. Эта цифра охватывает тех, кто содержится в колонии-поселениях, подследственных, а также осужденных. Средний возраст данного контингента - между 30 и 40 годами. Несколько женщин, осужденных за экстремизм и терроризм, содержатся в женской колонии", - отметил Жапаров.