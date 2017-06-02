При нападении на отель в Маниле погибли по меньшей мере 34 человека

2 июня 2017, 14:17 Комментарии

В курортном комплексе в филиппинской столице Маниле после нападения боевика на казино найдены тела по меньшей мере 34 человек. Об этом сообщает Reuters.

По данным источников в противопожарной службе, у большинства погибших смерть наступила от удушья.

В пресс-службе президента страны однако не связывают нападение с терроризмом.

Нападение было совершено в ночь на пятницу, 2 июня. Боевик ворвался в казино на третьем этаже гостиничного комплекса Resorts World Manila. В людей он не стрелял. Преступник облил игровые столы бензином и поджег.

В полиции заявили, что нападение не является терактом. По данным правоохранительных органов, мотивом преступника было намерение похитить игровые фишки.

Ранее сообщалось, что в панике пострадали 25 человек - в основном из-за отравления дымом.

Подозреваемый, по информации правоохранительных органов, покончил с собой. По другим данным, его застрелили. Его тело было найдено в одном из гостиничных номеров. По приметам, он белый и говорил по-английски.

Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за налет, однако, по словам начальника полиции Рональда де ла Росы, это могло быть сделано в целях пропаганды.

В эти дни на юге Филиппин идет антитеррористическая операция против ИГ. Бои между мятежниками и правительственными войсками на острове Минданао ведутся с 22 мая. Террористы начали наступление на город Марави 23 мая. Президент Родриго Дутерте ввел в регионе военное положение.