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При нападении на отель в Маниле погибли по меньшей мере 34 человека

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360893_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429694-ru.html

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2 июня 2017, 14:17       Комментарии

В курортном комплексе в филиппинской столице Маниле после нападения боевика на казино найдены тела по меньшей мере 34 человек. Об этом сообщает Reuters.
По данным источников в противопожарной службе, у большинства погибших смерть наступила от удушья.
В пресс-службе президента страны однако не связывают нападение с терроризмом.
Нападение было совершено в ночь на пятницу, 2 июня. Боевик ворвался в казино на третьем этаже гостиничного комплекса Resorts World Manila. В людей он не стрелял. Преступник облил игровые столы бензином и поджег.
В полиции заявили, что нападение не является терактом. По данным правоохранительных органов, мотивом преступника было намерение похитить игровые фишки.
Ранее сообщалось, что в панике пострадали 25 человек - в основном из-за отравления дымом.
Подозреваемый, по информации правоохранительных органов, покончил с собой. По другим данным, его застрелили. Его тело было найдено в одном из гостиничных номеров. По приметам, он белый и говорил по-английски.
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