В 2017 году уровень бедности в Кыргызстане сократится до 31,7% - Всемирный банк

2 июня 2017, 14:11 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Всемирный банк прогнозирует снижение уровня бедности в Кыргызстане в 2017-2018 гг. Об этом говорится в отчет финансовой организации по Кыргызстану на 2017 год.

По данным Всемирного банка, способствовать уменьшению уровня бедности могут прогнозы стабильного роста в сельском хозяйстве и строительстве наряду с дальнейшим ростов денежных переводов.

"По прогнозам, реальная заработная плата в частном секторе будет медленно расти, что приведет к небольшому сокращению бедности как среди городского, так и среди сельского населения. Плановое повышение пенсий должно будет иметь положительный распределительный эффект, поскольку пенсии составляют 15% доходов малообеспеченных людей", - говорится в отчете.

Помимо этого, по информации Всемирного банка, снижение цен на продовольствие в 2017 году также должно положительно повлиять на покупательскую способность населения.

"По прогнозам, в 2017 году национальный уровень бедности снизится до 31,7%, а в 2018 - до 30,2%", - полагают в ВБ.