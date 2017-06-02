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В 2017 году уровень бедности в Кыргызстане сократится до 31,7% - Всемирный банк

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-2017-go...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429693-ru.html

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2 июня 2017, 14:11       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Всемирный банк прогнозирует снижение уровня бедности в Кыргызстане в 2017-2018 гг. Об этом говорится в отчет финансовой организации по Кыргызстану на 2017 год.
По данным Всемирного банка, способствовать уменьшению уровня бедности могут прогнозы стабильного роста в сельском хозяйстве и строительстве наряду с дальнейшим ростов денежных переводов.
"По прогнозам, реальная заработная плата в частном секторе будет медленно расти, что приведет к небольшому сокращению бедности как среди городского, так и среди сельского населения. Плановое повышение пенсий должно будет иметь положительный распределительный эффект, поскольку пенсии составляют 15% доходов малообеспеченных людей", - говорится в отчете.
Помимо этого, по информации Всемирного банка, снижение цен на продовольствие в 2017 году также должно положительно повлиять на покупательскую способность населения.
"По прогнозам, в 2017 году национальный уровень бедности снизится до 31,7%, а в 2018 - до 30,2%", - полагают в ВБ.

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