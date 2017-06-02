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Министр Кожошев рассказал студентам ОшГУ о прошлой и нынешней экономической жизни страны

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-k...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429692-ru.html

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2 июня 2017, 14:39       Комментарии

Ош, 2 июня /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Министр экономики КР Арзыбек Кожошев встретился со студентами факультета Бизнеса и Менеджмента при Ошском Государственном университете, где прочитал лекцию для студентов и рассказал о прошлой и нынешней экономике Кыргызстана.
По его словам, во время СССР КР являлись аграрной страной и 30% экономики жили за счёт дотаций. После распада Советского союза для экономики и для граждан период, начиная с 1992 года по 1998 годы, был очень трудным, поэтому в стране были проблемы с выдачей зарплаты. Например, в течение года не только некоторые учителя, но и другие работники не получали зарплату. Выходом из данной ситуации высшие руководители страны видели в получении огромных кредитов. Получение кредитов было необходимостью, но самой главной проблемой являлось неправильное использование этих кредитов, использование кредитов не по назначению. У нас остро ощущалась нехватка специалистов-профессионалов, вследствие чего в лизинг приобретались устаревшая техника, которая ни на что не годилась.
"Все эти моменты послужили для нас огромным опытом. Если раньше кредиты брали на закрытие дыр в бюджете, то, начиная с 2010 года, кредиты используются для развития страны, для реального сектора экономики. Если раньше мы входили в состав Азиатского энергетического кольца и были энергетически зависимы от наших соседей, то, начиная с 2010 года, по инициативе президента Алмазбека Атамбаева, мы достигли энергетической независимости. В Кыргызстане имеются более 170 больших рек и в год мы способны производить до 142 млрд КВт/ч электроэнергии, потенциал Кыргызстана в этом вопросе огромен, потому что в настоящее время мы вырабатываем в год всего лишь 12-14 млрд КВт/ч электроэнергии, что составляет всего лишь 10% от всего потенциала Кыргызстана", - сказал он.
Кроме этого А.Кожошев рассказал о своей биографии и трудностях в жизни и пожелал студентам ставить большие цели, высокие амбиции в жизни и не бояться своих комплексов, так как и он вышел из простой, небогатой семьи рабочих, был таким же студентом ОшГУ и смог стать министром экономики КР. Министр пожелал студентам быть трудолюбивыми, достичь своих поставленных целей и внести огромный вклад в развитие своей страны. Также министр подарил преподавателям и студентам свои книги.

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