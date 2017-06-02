Дожди ожидают кыргызстанцев с 4 по 6 июня, местами осадки интенсивные

2 июня 2017, 14:20 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. На большей части Кыргызстана с 4 по 6 июня, по прогнозам синоптиков, ожидается неустойчивая погода, временами дожди, грозы, местами осадки интенсивные, сообщили в Кыргызгидромете.

Ожидается понижение дневной температура воздуха в земледельческих районах до +20...+25°, в горных районах до +7...+12° и в высокогорных районах до 0…+5° тепла.

Также в указанный период в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми ливневыми дождями на реках республики ожидаются подъемы уровней воды, возможен размыв берегов.

По информации синоптиков, 3 июня ночью без осадков, 3 июня днем и 4 июня ночью в отдельных горных и предгорных районах дожди. Далее 4 июня днем и 5 июня на большей части территории республики дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные.

6 июня временами дожди. 7 июня в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории, в Чуйской, Таласской, Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях в отдельных районах дожди.

Ориентировочно 8-9 июня вновь неустойчивая погода, временами дожди. Температура воздуха существенно не изменится.

В Бишкеке 3 и 4 июня ночью без осадков. 4 и 5 июня временами дождь, гроза. В Оше 3 и 4 июня также ночью без осадков. Днем временами дождь, гроза.