Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

ГРС ежегодно наносит ущерб в 340 млн сомов при закупке документов госзначения, - депутатГРС ежегодно наносит ущерб в 340 млн сомов при закупке документов госзначения, - депутатВазиль Худак: Мы хотим сосредоточиться на развитии сельских районов и агросектора в КыргызстанеВазиль Худак: Мы хотим сосредоточиться на развитии сельских районов и агросектора в Кыргызстане

Энергокомпании задолжали государству 90,7 млрд сомов - Всемирный банк

Источник:
http://kabar.kg/news/energokom...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429690-ru.html

Похожие новости

В 2017 году уровень бедности в Кыргызстане сократится до 31,7% - Всемирный банк

Депутаты поспорили об ущербе государству и гражданам страны

При выпуске бракованных свидетельств о рождении государству не был нанесен ущерб, поэтому дело Т.Сарпашева стоит, - депутат Р.Момбеков

В сфере энергосектора КР необходима реформа тарифов – Всемирный банк

Всемирный банк советует Кыргызстану поднять тарифы на электроэнергию

2 июня 2017, 14:39       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Предприятия сектора энергетики задолжали в 2016 году 90,7 млрд сомов, что эквивалентно 19,8% от ВВП и 32,2% от общего государственного и обеспеченного государственной гарантией долга. Об этом говорится в отчете Всемирного банка по Кыргызстану на 2017 год.
По их данным, энергокомпании не в состоянии погасить имеющийся долг.
"Возврат государству указанной суммы мало вероятен из-за постоянного разрыва между уровнем окупаемости и фактической ценой, а также внушительным непокрытыми нуждами сектора новых капиталовложений", - говорится в отчете.
Также сообщается, что несмотря на то, что долг сектора энергетики считается активом в государственных бюджетных счетах, данные активы должны быть дисконтированы.
"В настоящее время платежеспособность компаний энергоотрасли поддерживается только посредством регулярной реструктуризации задолженности и ее перепрофилирования без четко обозначенного пути к равновесию в рамках текущей структуры", - поясняет Всемирный банк.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум