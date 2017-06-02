Энергокомпании задолжали государству 90,7 млрд сомов - Всемирный банк

2 июня 2017, 14:39 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Предприятия сектора энергетики задолжали в 2016 году 90,7 млрд сомов, что эквивалентно 19,8% от ВВП и 32,2% от общего государственного и обеспеченного государственной гарантией долга. Об этом говорится в отчете Всемирного банка по Кыргызстану на 2017 год.

По их данным, энергокомпании не в состоянии погасить имеющийся долг.

"Возврат государству указанной суммы мало вероятен из-за постоянного разрыва между уровнем окупаемости и фактической ценой, а также внушительным непокрытыми нуждами сектора новых капиталовложений", - говорится в отчете.

Также сообщается, что несмотря на то, что долг сектора энергетики считается активом в государственных бюджетных счетах, данные активы должны быть дисконтированы.

"В настоящее время платежеспособность компаний энергоотрасли поддерживается только посредством регулярной реструктуризации задолженности и ее перепрофилирования без четко обозначенного пути к равновесию в рамках текущей структуры", - поясняет Всемирный банк.