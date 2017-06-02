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Депутаты БГК встретились с жителями ул. Токтоналиева, где вырубаются деревья (видео)

Источник:
http://knews.kg/2017/06/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429689-ru.html

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Как вырубают деревья на ул. Токтоналиева (фоторепортаж)

Ценой крови деревьев нам дороги не нужны: жители встают на защиту деревьев, не давая вырубать их

2 июня 2017, 13:49       Комментарии

Депутаты БГК встретились с жителями улицы Токтоналиева, где вырубаются деревья.
Члены комиссии от ЖКХ отметили, что мэрия Бишкека не проводит разъяснительную работу с местным населением.

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