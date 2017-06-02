Депутаты БГК встретились с жителями ул. Токтоналиева, где вырубаются деревья (видео)

В мире
Проекты
Новости Кыргызстана
Пресса Кыргызстана
Народный репортёр
Поможем вместе
Ищу тебя
Соболезнования
Интернет магазин
Статьи
О разном
Недвижимость Куплю/Продам
Фильмы
Кыргызстан
О Кыргызстане
Демография
История Кыргызстана
Праздники
Сайты Кыргызстана
Фотогалерея
Погода в Кыргызстане
Курсы валют
Информеры
Информер новостей
Информер валют
Информер металлов
Источник:http://knews.kg/2017/06/deputa...
Ссылка на новость:http://www.for.kg/news-429689-ru.html
Похожие новости
Задержание жителей, выступающих против вырубки деревьев в Бишкеке (видео)
Задержание жителей выступающих против вырубки деревьев в Бишкеке (видео)
ГРС ежегодно наносит ущерб в 340 млн сомов при закупке документов госзначения, - депутат
Как вырубают деревья на ул. Токтоналиева (фоторепортаж)
Ценой крови деревьев нам дороги не нужны: жители встают на защиту деревьев, не давая вырубать их
2 июня 2017, 13:49 Комментарии
Комментарии
SAPE:
SetLinks:
При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна
Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg
По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки
Реклама на FOR.kg
Вакансии
Контакты
Форум