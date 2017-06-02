Депутаты БГК встретились с жителями ул. Токтоналиева, где вырубаются деревья (видео)

2 июня 2017, 13:49 Комментарии

Депутаты БГК встретились с жителями улицы Токтоналиева, где вырубаются деревья.

Члены комиссии от ЖКХ отметили, что мэрия Бишкека не проводит разъяснительную работу с местным населением.