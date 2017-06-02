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Штормовое предупреждение: на реках ожидается подъем уровня воды, в горах — селеопасно

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/shtorm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429688-ru.html

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МЧС: Из-за проливных дождей уровень воды в реках значительно поднялся

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2 июня 2017, 14:09       Комментарии

В период с 4 по 6 июня 2017 года ожидается неустойчивая погода: временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами интенсивные осадки. Об этом сообщает МЧС КР.
В отдельных районах усиление западного ветра до 17-22 м/с. Ожидается понижение дневной температура воздуха в земледельческих районах до 20….25°, в горных районах до 7…12° и в высокогорных районах до 0…5° тепла.
Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.
В период с 4 по 6 июня 2017 года в связи с повышенным температурным фоном и ожидаемыми локальными ливневыми дождями на реках республики ожидается подъем уровня воды, возможен размыв берегов и подтопление пойменных участков территорий, прилегающих к руслам рек. В горных и в предгорных районах селеопасно.
3 июня  ночью без осадков, в отдельных горных и предгорных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег, по остальной территории без осадков. Ветер западный 4-9 м/с.
4 июня днем и 5 июня на большей части территории  дожди, грозы, в высокогорных районах — снег, местами осадки интенсивные.
6 июня временами дожди, грозы, в высокогорных районах снег, местами осадки интенсивные. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 17-22 м/с.
7 июня  в Иссык-Кульской, Нарынской областях на большей части территории, в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областях в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорных районах снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

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