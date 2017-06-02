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Под Коломной попали в аварию ехавшие на слет "Школы безопасности" дети

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360890_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429686-ru.html

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2 июня 2017, 13:57       Комментарии

На 102-м километре автодороги Урал, неподалеку от подмосковной Коломны, произошло попутное столкновение рейсового и частного автобусов. Последний перевозил школьников на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.
В рейсовом автобусе находилось 38 пассажиров, в частном - восемь детей и трое взрослых. По последним данным, в результате столкновения пострадали 14 человек, восемь из них - несовершеннолетние. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
"Школа безопасности" - всероссийское общественное детско-юношеское движение под эгидой МЧС. В его рамках проходят соревнования среди школьников по таким дисциплинам, как "пожарная эстафета", "полоса препятствий", "поисково-спасательные работы" и "маршрут выживания".

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