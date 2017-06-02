Под Коломной попали в аварию ехавшие на слет "Школы безопасности" дети

2 июня 2017, 13:57 Комментарии

На 102-м километре автодороги Урал, неподалеку от подмосковной Коломны, произошло попутное столкновение рейсового и частного автобусов. Последний перевозил школьников на слет детско-юношеского движения "Школа безопасности", сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

В рейсовом автобусе находилось 38 пассажиров, в частном - восемь детей и трое взрослых. По последним данным, в результате столкновения пострадали 14 человек, восемь из них - несовершеннолетние. Все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

"Школа безопасности" - всероссийское общественное детско-юношеское движение под эгидой МЧС. В его рамках проходят соревнования среди школьников по таким дисциплинам, как "пожарная эстафета", "полоса препятствий", "поисково-спасательные работы" и "маршрут выживания".