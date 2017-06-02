СМИ узнали детали плана террористов по взрыву в московском метро

2 июня 2017, 14:11 Комментарии

Сотрудники ФСБ, задержав 25 мая четверых участников запрещенной в России организации "Исламское государство", предотвратили теракт в московском метрополитене. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Согласно показаниям боевиков, их первоначальной целью должен был стать ресторан, где "едят свинину кафиры", однако затем они решили устроить взрыв на станции метро "Теплый Стан", а также применить против пассажиров гранаты и автоматы. "Террористы рассчитывали сорвать проведение в столице Кубка конфедерации по футболу", - пишет газета (турнир пройдет в России с 17 июня по 2 июля). Атаку хотели провести вечером в одну из пятниц, когда, как считали заговорщики, на станции особенно многолюдно. Инструкции боевики получали из Турции.

По словам собеседников издания, операция по задержанию была одновременно проведена в трех расположенных неподалеку друг от друга домах в столичном районе Ново-Переделкино. В каждом из них сторонники ИГ сняли по квартире. Одну из них они превратили в цех по производству взрывных устройств.

Там же нашли готовую самодельную осколочно-фугасную бомбу, замаскированную под автомобильный огнетушитель. Внутри него была заложена взрывчатка на основе аммиачной селитры и сахарного песка, а также поражающие элементы: саморезы и гайки. В действие бомба приводилась дистанционно - с помощью дверного радиозвонка. Такое же устройство, по данным экспертов ФСБ, было использовано для теракта 3 апреля в петербургском метро.

Из других квартир изъяли автоматы и гранаты.

Задержанными и впоследствии арестованными оказались грузчики, работавшие на предприятии, выпускающем кока-колу: выходец из Дагестана, двое граждан Узбекистана и таджикистанец, который заявил, что в террористическом подполье не состоял, а друзья использовали его втемную. Остальные признали, что "добровольно и осознанно" присягнули ИГ.