"Kazinform": Создать "Туркестанскую пятерку" предложили в Казахстане странам ЦА

2 июня 2017, 13:44 Комментарии

Казахстанский эксперт предложил создать организацию "Туркестанская пятерка", объединяющую страны Центральной Азии (ЦА), передает корреспондент МИА "Казинформ".

"Чтобы нам (странам Центральной Азии) удалось нащупать поле для кооперации, я бы предложил изучить позитивный опыт регионального сотрудничества стран Центральной и Восточной Европы, в частности государств-членов Вышеградской группы, так называемой "V4", - сказал директор Института международного и регионального сотрудничества при Казахстанско-немецком университете Булат Султанов, выступая сегодня на 15-ой ежегодной конференции Казахстанского института стратегических исследований по безопасности в ЦА.

Он объяснил, что эта организация была создана 15 февраля 1991 года Венгрией, Польшей, Чехией и Словакией для содействия вступлений этих государств в Евросоюз. Но после этого Вышеградская группа не распалась, а сохранила свое существование, поскольку, по мнению эксперта, "коллективно отстаивать интересы этой группы эффективнее, чем интересы отдельного государства и в ЕС, и в других международных организациях". Теперь в рамках V4 осуществляется многостороннее, взаимовыгодное сотрудничество, основанное на объединении экономических, политических и иных ресурсов. В частности, правительства стран V4 перед заседанием Европейского совета собираются и вырабатывают общие подходы по вопросам, выносимым на обсуждение, а также обмениваются опытом по вопросам европейского сотрудничества.

"Причем для V4 характерно отсутствие бюрократических структур, бюджета и прочих надстроек, но регулярно, не менее одного раза в год, главы государств и правительств, министры собираются для координации своих действий, в том числе в международных организациях. Самое главное, регулярно собираются эксперты указанных стран с целью подготовки предложений для своих правительств по актуальным региональным, европейским и глобальным проблемам. В Центральной Азии, мне кажется, было бы целесообразно использовать этот опыт, и центром такого сотрудничества мог бы стать город Туркестан, а региональную организацию стран ЦА можно было бы назвать "Туркестанской пятеркой", - сообщил Булат Султанов.

Напомним, другого мнения придерживается депутат Мажилиса Парламента Маулен Ашимбаев. По его словам, со временем страны ЦА могли бы рассматривать вопрос о создании нового регионального объединения. "Я знаю, что эта идея по-разному воспринимается, среди экспертного сообщества есть разные оценки, и критические. Но, на мой взгляд, эта тенденция постепенно будет набирать силу и рано или поздно мы к этому придем", - считает он.

Источник Казинформ

Дамир Байманов

02.06.17