ВБ предлагает повысить в Кыргызстане тарифы на электроэнергию

2 июня 2017, 13:52 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Выполнение разрыва между уровнем окупаемости и фактической ценой в целях восстановления финансовой устойчивости сектора, снижение бюджетного риска и обеспечение достаточного размера средств предприятий сектора для инвестиций в усовершенствование на стороне поставок (сокращение потерь) не будет возможным без повышения тарифов на электроэнергию. Об этом говорится в отчете Всемирного банка по Кыргызстану на 2017 год.

Отмечается, что реализация новой среднесрочной тарифной политики на 2018-2021 годы должна быть более последовательной от бытовых потребителей, для подавляющего большинства которых выгодны тарифы ниже уровня себестоимости.

По мнению Всемирного банка, снижение уровня гарантированного объема льготного потребления субседированной электроэнергии, например, с 700 кВт-ч до 350 кВт-ч поможет существенно снизить дефицит. За счет одного лишь снижения гарантированного объема льготного потребления прогноз дефицита электроэнергии будет сокращен примерно на 22% к 2020 году.