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Энергоотрасль КР неэффективно поглощает бюджетные ресурсы и остается в плачевном состоянии - ВБ

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/energootr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429682-ru.html

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2 июня 2017, 14:04       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Энергоотрасль Кыргызстана находится в плачевном состоянии, будучи не состоянии поддерживать рост и истощая возможности маневрирования бюджетными средствами. Об этом говорится в отчете Всемирного банка по Кыргызстану на 2017 год.
Сообщается, что энергетика страны остается в плохом состоянии, несмотря на некоторое улучшение ее финансовых показателей в 2016 году за счет благоприятных погодных условий и повышения тарифов для небытовых потребителей.
"Она продолжает неэффективно поглощать скудные бюджетные ресурсы, в то время как одним из приоритетов является перестройка фискального пространства. На данный момент вопросом первоочередной важности является реформирование сектора", - говорится в сообщении.

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