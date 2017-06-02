2 июня 2017, 13:33 Комментарии

В 2016 году из Кыргызстана был депортирован 301 человек. Об этом 2 июня сообщил заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров на заседании фракции "Онугуу-Прогресс".

Депутат Зиядин Жамалдинов заметил, что в сравнении в кыргызстанцами, числящимися в черном списке России, это небольшое число.

"В черном списке кыргызстанцы числятся тысячами, а из Кыргызстана был депортирован 301 человек. О чем это говорит? О том, что в России за исполнением законов следят более четче. Не приведет ли это к тому, что иностранные граждане будут приезжать, а потом не уедут, ведь будут знать, что достаточно просто заплатить штраф? Может, стоит ужесточить наказание?" - спросил депутат.

По словам Д.Абдыкарова, депортировать человека можно только на основании судебного решения. По делу одного человека нужно пройти три инстанции.

"Вот только в этом году у нас был случай, когда решался вопрос о депортации гражданина Китая. Когда вопрос рассматривался в Верховном суде, его защищали 3 адвоката. Гражданин работал на рынке. Если честно, то наших граждан никто так не защищает", - сказал он.