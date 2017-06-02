Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Мэрия вывезла 5 КамАЗов мусора с площади Ала-Тоо после Дня защиты детейМэрия вывезла 5 КамАЗов мусора с площади Ала-Тоо после Дня защиты детейБолее 1000 детей на юге КР получили подарки к 1 июняБолее 1000 детей на юге КР получили подарки к 1 июня

В 2016 году из Кыргызстана был депортирован 301 человек

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429681-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане стартовала III Международная танцевальная олимпиада Центральной Азии

Кыргызстан занял 78-е место в Индексе визовых ограничений

Вазиль Худак: Мы хотим сосредоточиться на развитии сельских районов и агросектора в Кыргызстане

Дожди ожидают кыргызстанцев с 4 по 6 июня, местами осадки интенсивные

При нападении на отель в Маниле погибли по меньшей мере 34 человека

2 июня 2017, 13:33       Комментарии

В 2016 году из Кыргызстана был депортирован 301 человек. Об этом 2 июня сообщил заместитель министра внутренних дел Данияр Абдыкаров на заседании фракции "Онугуу-Прогресс".
Депутат Зиядин Жамалдинов заметил, что в сравнении в кыргызстанцами, числящимися в черном списке России, это небольшое число.
"В черном списке кыргызстанцы числятся тысячами, а из Кыргызстана был депортирован 301 человек. О чем это говорит? О том, что в России за исполнением законов следят более четче. Не приведет ли это к тому, что иностранные граждане будут приезжать, а потом не уедут, ведь будут знать, что достаточно просто заплатить штраф? Может, стоит ужесточить наказание?" - спросил депутат.
По словам Д.Абдыкарова, депортировать человека можно только на основании судебного решения. По делу одного человека нужно пройти три инстанции.
"Вот только в этом году у нас был случай, когда решался вопрос о депортации гражданина Китая. Когда вопрос рассматривался в Верховном суде, его защищали 3 адвоката. Гражданин работал на рынке. Если честно, то наших граждан никто так не защищает", - сказал он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум