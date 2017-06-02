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В 2017 году квота на привлечение иностранной рабочей силы в Кыргызстан может вырасти до 19 тыс.

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429680-ru.html

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2 июня 2017, 13:35       Комментарии

В 2017 году квота на привлечение иностранной рабочей силы в Кыргызстан может вырасти до 19 тыс. Об этом стало известно 2 июня на заседании фракции "Онугуу-Прогресс".
Как сообщил заместитель председателя Госслужбы миграции Алмаз Асанбаев, на 2017 год установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы в КР в 14,6 тыс. мест.
"В прошлом году у вас тоже была квота в районе 14 тыс. Много лет уже цифра не меняется. Почему она не становится больше или меньше?" - спросил депутат Зиядин Жамалдинов.
"Мы внесли предложение об увеличении квоты на 5 тыс. в этом году. Если правительство поддержит наше предложение, то количество мест может быть пересмотрено и достичь 19 тыс.", - сказал А.Асанбаев.

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