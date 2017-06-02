Какие стройкомпании продолжают нарушать правила благоустройства в Бишкеке? (список)

2 июня 2017, 13:40 Комментарии

В Бишкеке начинается строительный "бум" и со стороны строительных объектов, производится складирование инертных материалов (песок, щебень, отсев, глина и т.д.) и строительного мусора в неустановленных местах - на тротуаре, ирригационной сети, газонной и проезжей части дорог. Об этом 2 июня сообщила мэрия Бишкека.

В свою очередь Санитарно-экологическая инспекция города проводят рейды по строительным объектам. По результатам проводимых рейдовых мероприятий выписано 8 предписаний, составлен 21 протокол:

1. ОсОО "Бай Таш Групп" ул. Токтогула, 126;

2. ОсОО "Рустал Энерджи" ул. Логвиненко, 7;

3. ОсОО "Борсан Констракшн" ул. Логвиненко, 155 б;

4. ЧП "Зайнутдинов Р." ул. Джаманбаева, 3/3;

5. ОсОО "KG групп" ул. Абая, 7а;

6. ОсОО "Элит цент строй" ул. Токтогула/ул. Исанова;

7. ОсОО "Нурисди " пр. Чуй,97;

8. ОсОО "Азия Строй Комплекс" ул.Жумабека,9;

9. ОсОО " Стальмонтаж Плюс " ул.Октябрская,169;

10. ОсОО "Мегастрой" ул. Юнусалиева, 173;

11. ОсОО "Главпивтрест" ул. Ж.Пудовкина, 87;

12. ОсОО "Юс" 12 мкр., д.1;

13. ОсОО "Алтай курулуш" ул. Токомбаева рядом с парком "Асанбай";

14. ОсОО "СБК" ул. Токомбаева рядом с кафе "Саксаул";

15. ОсОО "ТС групп" ул. Юнусалиева, 87;

16. ОсОО "Экиз иншаат ве Тижарет" ул. Тыналиева, 36;

17. ТСЖ "Джал 29" ул. Тыналиева, 3/3;

18. ЧП "Абдрахманов Н." ул. Тыналиева, 1/1;

19. ОсОО "Кент иншаат" бул. М. Гвардии, 39;

20. ОсОО "Авангард стиль", ул. Уметалиева, 98;

21. ОсОО "Стандарт строй" ул. Фрунзе, 430;

Предписания:

1. ОсОО "Феркас строй" ул. К.Акиева/ул. Боконбаева;

2. ОсОО "Оомат строй" ул. Шевченко, 146;

3. ОсОО "Аю курулуш" ул. Л.Толстого, 1а, 2/1;

4. ОсОО "Капитал строй инвест" ул. Киевская, 210;

5. ОсОО "Капстрой KG" ул. Боконбаева/ул. Турусбекова;

6. ОсОО "Елизавета", ул. Токтогула, 116;

7. ОсОО "Памир Строй" ул. Панфилова, 124;

8. ОсОО "Золотой Альянс" ул. Боконбаева, 103;

Также Санитарно-экологическая инспекция провела рейды по инертным материалам. По результатам объездов выписано 49 предписаний на устранение выявленных нарушений:

1. ул. К.Баялинова, аптека "Мир";

2. ул. К.Баялинова, 170;

3. ул. Зеленая, 52;

4. ул. Зеленая, 52;

5. ул. Ала-Арчинская, 60/3;

6. ул. Турузбекова, 140;

7. пр. Жибек Жолу, 140;

8. пер. Самарский, 15;

9. ул. Фучика - ул. Профсоюзная;

10. пр. Ч.Айтматова, 14;

11. пр. Ч.Айтматова, 64;

12. ул. Минина, 43;

13. ул. Кокчетавская - ул. М.Ганди;

14. ул. Токтогула, 84;

15. ул. Токтоналиева, 6"б";

16. ул. Щербакова, 1, кВ. 109а;

17. ул. Московская, 139;

18. ул. Чехова, 31;

19. ул. Жаманбаева, 35;

20. ул. Дэн Сяопина, 555;

21. ул. Исанова, 174;

22. ул. Турузбекова, 138.

23. ул. Огонбаева, 222;

24. ул. Ибраимова, 105, ОсОО "Мегастрой";

25. пр. Чуй, 2/1;

26. ул. Абдрахманова, 137;

27. ул. Абдрахманова, 224;

28. ул. Киевская - ул. Шопокова;

29. ул. Ибраимова, 105, кафе "Анталия";

30. пр. Чуй - ул. Буденного, мебельный магазин;

31. мкр. Аламедин-1, дом № 67;

32. ул. Салиева - ул. Лермонтова;

33. ул. Усенбаева, 9;

34. ул. Суюнбаева, 65;

35. пр. Жибек Жолу, 209.

36. ул. Асаналиева 39;

37. пр.Чуй/пр.Мира;

38. пр. Дэн Сяопина 64а;

39. пр.Жибек Жолу 418;

40. ул. Кумарыкская 6/2;

41. ул. Садырбаева 254;

42. ул.Чуйкова 175;

43. ул. Ш. Руставели 38/1;

44. ул. 2-я линия 44;

45. ул. Асаналиева 21;

46. ул. Боконбаева 190;

47. ул. Кожобергенова 4/4;

48. ул. Севастопольская 39;

49. ул. Т. Фрунзе 68.

"При повторном выезде за неисполнение выписанных предписаний будут составлены протокола и направлены в районные административные комиссии для дальнейшего рассмотрения",- говорится в сообщении.