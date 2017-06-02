Какие стройкомпании продолжают нарушать правила благоустройства в Бишкеке? (список)

2 июня 2017, 13:40 Комментарии
В Бишкеке начинается строительный "бум" и со стороны строительных объектов, производится складирование инертных материалов (песок, щебень, отсев, глина и т.д.) и строительного мусора в неустановленных местах - на тротуаре, ирригационной сети, газонной и проезжей части дорог. Об этом 2 июня сообщила мэрия Бишкека.
В свою очередь Санитарно-экологическая инспекция города проводят рейды по строительным объектам. По результатам проводимых рейдовых мероприятий выписано 8 предписаний, составлен 21 протокол:
1. ОсОО "Бай Таш Групп" ул. Токтогула, 126;
2. ОсОО "Рустал Энерджи" ул. Логвиненко, 7;
3. ОсОО "Борсан Констракшн" ул. Логвиненко, 155 б;
4. ЧП "Зайнутдинов Р." ул. Джаманбаева, 3/3;
5. ОсОО "KG групп" ул. Абая, 7а;
6. ОсОО "Элит цент строй" ул. Токтогула/ул. Исанова;
7. ОсОО "Нурисди " пр. Чуй,97;
8. ОсОО "Азия Строй Комплекс" ул.Жумабека,9;
9. ОсОО " Стальмонтаж Плюс " ул.Октябрская,169;
10. ОсОО "Мегастрой" ул. Юнусалиева, 173;
11. ОсОО "Главпивтрест" ул. Ж.Пудовкина, 87;
12. ОсОО "Юс" 12 мкр., д.1;
13. ОсОО "Алтай курулуш" ул. Токомбаева рядом с парком "Асанбай";
14. ОсОО "СБК" ул. Токомбаева рядом с кафе "Саксаул";
15. ОсОО "ТС групп" ул. Юнусалиева, 87;
16. ОсОО "Экиз иншаат ве Тижарет" ул. Тыналиева, 36;
17. ТСЖ "Джал 29" ул. Тыналиева, 3/3;
18. ЧП "Абдрахманов Н." ул. Тыналиева, 1/1;
19. ОсОО "Кент иншаат" бул. М. Гвардии, 39;
20. ОсОО "Авангард стиль", ул. Уметалиева, 98;
21. ОсОО "Стандарт строй" ул. Фрунзе, 430;
Предписания:
1. ОсОО "Феркас строй" ул. К.Акиева/ул. Боконбаева;
2. ОсОО "Оомат строй" ул. Шевченко, 146;
3. ОсОО "Аю курулуш" ул. Л.Толстого, 1а, 2/1;
4. ОсОО "Капитал строй инвест" ул. Киевская, 210;
5. ОсОО "Капстрой KG" ул. Боконбаева/ул. Турусбекова;
6. ОсОО "Елизавета", ул. Токтогула, 116;
7. ОсОО "Памир Строй" ул. Панфилова, 124;
8. ОсОО "Золотой Альянс" ул. Боконбаева, 103;
Также Санитарно-экологическая инспекция провела рейды по инертным материалам. По результатам объездов выписано 49 предписаний на устранение выявленных нарушений:
1. ул. К.Баялинова, аптека "Мир";
2. ул. К.Баялинова, 170;
3. ул. Зеленая, 52;
4. ул. Зеленая, 52;
5. ул. Ала-Арчинская, 60/3;
6. ул. Турузбекова, 140;
7. пр. Жибек Жолу, 140;
8. пер. Самарский, 15;
9. ул. Фучика - ул. Профсоюзная;
10. пр. Ч.Айтматова, 14;
11. пр. Ч.Айтматова, 64;
12. ул. Минина, 43;
13. ул. Кокчетавская - ул. М.Ганди;
14. ул. Токтогула, 84;
15. ул. Токтоналиева, 6"б";
16. ул. Щербакова, 1, кВ. 109а;
17. ул. Московская, 139;
18. ул. Чехова, 31;
19. ул. Жаманбаева, 35;
20. ул. Дэн Сяопина, 555;
21. ул. Исанова, 174;
22. ул. Турузбекова, 138.
23. ул. Огонбаева, 222;
24. ул. Ибраимова, 105, ОсОО "Мегастрой";
25. пр. Чуй, 2/1;
26. ул. Абдрахманова, 137;
27. ул. Абдрахманова, 224;
28. ул. Киевская - ул. Шопокова;
29. ул. Ибраимова, 105, кафе "Анталия";
30. пр. Чуй - ул. Буденного, мебельный магазин;
31. мкр. Аламедин-1, дом № 67;
32. ул. Салиева - ул. Лермонтова;
33. ул. Усенбаева, 9;
34. ул. Суюнбаева, 65;
35. пр. Жибек Жолу, 209.
36. ул. Асаналиева 39;
37. пр.Чуй/пр.Мира;
38. пр. Дэн Сяопина 64а;
39. пр.Жибек Жолу 418;
40. ул. Кумарыкская 6/2;
41. ул. Садырбаева 254;
42. ул.Чуйкова 175;
43. ул. Ш. Руставели 38/1;
44. ул. 2-я линия 44;
45. ул. Асаналиева 21;
46. ул. Боконбаева 190;
47. ул. Кожобергенова 4/4;
48. ул. Севастопольская 39;
49. ул. Т. Фрунзе 68.
"При повторном выезде за неисполнение выписанных предписаний будут составлены протокола и направлены в районные административные комиссии для дальнейшего рассмотрения",- говорится в сообщении.