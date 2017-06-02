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По статистике чаще всего аварийную ситуацию на дорогах создают водители со стажем, - ГРС

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429678-ru.html

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2 июня 2017, 13:55       Комментарии

Аварийную ситуацию на дорогах чаще всего создают водители со стажем. Об этом 2 июня сообщила вице-президент ассоциации автошкол Жылдыз Мурзабекова.
По ее словам, многие выпускники автошкол жалуются на то, что им не дают ездить.
"Говорить надо не об автошколах, не о процессе обучения. А проблема в том, что идет безнаказанность водителей. Необходимо ужесточить наказание за создание аварийных ситуаций. Например, возьмем наших водителей по маршруту Бишкек-Алматы, они до границы ездят со всеми нарушениями, а как только заезжают в Казахстан, там уже по правилам", - сообщила Ж.Мурзабекова.
По словам главного специалиста отдела контроля регистрации автотранспортных средств ГРС Адылбека Рыскелдиева, статистика показывает, что в течение 2-3 лет после окончания автошколы водители не совершают нарушения, это делают водители со стажем.
"Нужно ужесточить контроль и установить камеры на дорогах", - добавил А.Рыскелдиев.

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