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Как вырубают деревья на ул. Токтоналиева (фоторепортаж)

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/kak-vy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429676-ru.html

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Ценой крови деревьев нам дороги не нужны: жители встают на защиту деревьев, не давая вырубать их

2 июня 2017, 13:42       Комментарии

В данный момент на ул. Токтоналиева (бывш. Душанбинская) идет вырубка 143 деревьев, мешающих расширению дороги.
Место работ оцеплено сотрудниками милиции.
«В мэрии обещали не вырубать деревья до субботы, однако с утра мы увидели, как под нашими окнами начали уничтожать зеленые насаждения», — рассказывает жительница дома №26 по ул. Токтоналиева галина Скатневская. — Мы просили «Зеленстрой» не трогать деревья, поскольку вопрос остается открытым. Однако муниципальные работники игнорируют наши просьбы».
Жители уверены: официальных документов, разрешающих вырубку деревьев по ул. Токтоналиева, у мэрии отсутствуют.
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