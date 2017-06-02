Как вырубают деревья на ул. Токтоналиева (фоторепортаж)

2 июня 2017, 13:42 Комментарии

В данный момент на ул. Токтоналиева (бывш. Душанбинская) идет вырубка 143 деревьев, мешающих расширению дороги.

Место работ оцеплено сотрудниками милиции.

«В мэрии обещали не вырубать деревья до субботы, однако с утра мы увидели, как под нашими окнами начали уничтожать зеленые насаждения», — рассказывает жительница дома №26 по ул. Токтоналиева галина Скатневская. — Мы просили «Зеленстрой» не трогать деревья, поскольку вопрос остается открытым. Однако муниципальные работники игнорируют наши просьбы».

Жители уверены: официальных документов, разрешающих вырубку деревьев по ул. Токтоналиева, у мэрии отсутствуют.

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