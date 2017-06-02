ГСИН: Почти в каждом учреждении есть свои часовня и мечеть

2 июня 2017, 13:18 Комментарии

Почти в каждом учреждении ГСИН есть свои часовня и мечеть. Об этом сегодня, 2 мая, "ВБ" сообщил председатель Госслужбы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров.

По его словам, имамами и священниками являются сами осужденные.

"Мы уважаем право осужденных на вероисповедание. Именно поэтому верующие могут на территории учреждений ходить в мечеть и часовню", - сказал Жапаров.

Он отметил, что в настоящий момент в закрытых учреждениях ведется профилактика экстремизма и терроризма.

"В этом году совместно с Духовным управлением мусульман Кыргызстана проведены 14 встреч с осужденными. Представители ДУМК рассказали о традиционном исламе, о канонах религии и так далее. Данная работа продолжится и дальше в рамках дерадикализации", - отметил глава пенитенциарного ведомства.