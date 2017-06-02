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ГСИН: Почти в каждом учреждении есть свои часовня и мечеть

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360884_gs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429675-ru.html

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2 июня 2017, 13:18       Комментарии

Почти в каждом учреждении ГСИН есть свои часовня и мечеть. Об этом сегодня, 2 мая, "ВБ" сообщил председатель Госслужбы исполнения наказаний Таалайбек Жапаров.
По его словам, имамами и священниками являются сами осужденные.
"Мы уважаем право осужденных на вероисповедание. Именно поэтому верующие могут на территории учреждений ходить в мечеть и часовню", - сказал Жапаров.
Он отметил, что в настоящий момент в закрытых учреждениях ведется профилактика экстремизма и терроризма.
"В этом году совместно с Духовным управлением мусульман Кыргызстана проведены 14 встреч с осужденными. Представители ДУМК рассказали о традиционном исламе, о канонах религии и так далее. Данная работа продолжится и дальше в рамках дерадикализации", - отметил глава пенитенциарного ведомства.

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