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Новости Кыргызстана

ГСИН: Почти в каждом учреждении есть свои часовня и мечетьГСИН: Почти в каждом учреждении есть свои часовня и мечеть

Более 1000 детей на юге КР получили подарки к 1 июня

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/bolee-100...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429673-ru.html

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2 июня 2017, 13:27       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Министерство образования и науки КР 1 июня организовало в г.Узген праздник для почти 600 детей.
По данным ведомства, 592 ребенка из пострадавших от оползней сел Зергер и Жалпак-Таш, а также воспитанники интерната для сирот и беспризорных детей им. М.Раззакова получили от Правительства КР ранцы с учебными принадлежностями.
Для ребят выступили артисты Бишкекского цирка и звезды кыргызской эстрады. Были организованы бесплатные аттракционы.
Министерство образования и науки КР организовало подобные мероприятия в селах Жекенди и Карамык Чон-Алайского района. 696 детей также получили ранцы со школьными принадлежностями от Правительства КР.

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