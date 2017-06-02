Более 1000 детей на юге КР получили подарки к 1 июня

2 июня 2017, 13:27 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Министерство образования и науки КР 1 июня организовало в г.Узген праздник для почти 600 детей.

По данным ведомства, 592 ребенка из пострадавших от оползней сел Зергер и Жалпак-Таш, а также воспитанники интерната для сирот и беспризорных детей им. М.Раззакова получили от Правительства КР ранцы с учебными принадлежностями.

Для ребят выступили артисты Бишкекского цирка и звезды кыргызской эстрады. Были организованы бесплатные аттракционы.

Министерство образования и науки КР организовало подобные мероприятия в селах Жекенди и Карамык Чон-Алайского района. 696 детей также получили ранцы со школьными принадлежностями от Правительства КР.