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После Дня защиты детей МП "Тазалык" вывезло 50 кубометров мусораПосле Дня защиты детей МП "Тазалык" вывезло 50 кубометров мусораАлбек Ибраимов: Решение о вырубке деревьев было принято поздно вечеромАлбек Ибраимов: Решение о вырубке деревьев было принято поздно вечером

Мэр А.Ибраимов: На ул.Токтоналиева планируется вырубить 143 дерева и высадить взамен 248 деревьев

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429672-ru.html

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Милиция задержала нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев в Бишкеке

2 июня 2017, 13:03       Комментарии

На 300 метров улицы Токтоналиева планируется вырубить 143 дерева и высадить взамен 248 деревьев. Об этом 2 июня сообщил мэр Бишкека Албек Ибраимов на заседании Бишкекского горкенеша.
По его словам, в настоящее время на месте находится вице-мэр. "Мы вчера допоздна обсуждали проект. Мы не можем в одном месте дороги делать 14 метров, в другом - 9 метров. На этом участке от Южной магистрали до улицы Кулатова будет проходить альтернативная дорога. На участке 300 метров мы не можем сократить дорогу. Китайский подрядчик уже выставляет нам санкции, потому что должен сдать объект в 2018 году. Идет задержка", - сказал он.
Как сообщил А.Ибраимов, сегодня к митингу подключились некие общественные организации, которые за счет деревьев хотят добиться своих целей.
Ранее депутат Эмиль Шукуров заявил, что вице-мэр Бакыт Дюшембиев обещал приостановить снос деревьев.
Он отметил, что просил временно прекратить вырубку деревьев. "Он просто нагло ввел меня в заблуждение. Как будто я какой-то лох с улицы. Он должен понести наказание, потому что не только меня он вводит в заблуждение, но и жителей", - возмутился Э.Шукуров.
Утром 2 июня в рамках реконструкции улицы Токтоналиева началась вырубка деревьев. Ряд местных жителей и активистов сели на асфальт и перекрыли улицу. Милиция забрала их в ГУВД Бишкека.

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