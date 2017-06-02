Дети 90-х, или Как мы стали "подопытными крысами"

2 июня 2017, 13:13 Комментарии

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- Круто! А можно там сохранять историю на Google Disk?

Такой диалог я услышал, проходя мимо мальчишек лет 10-12. Поначалу не придал ему особого значения, сел в машину и поехал. По радио звучало традиционное "туц-туц"... И я вдруг задумался о том, каким был сам в 12 лет. Или в 16...

Сейчас мне 27. Я принадлежу к тому поколению, на котором "испытывалось" все инновационное - первые мобильники, первый Android.... Мы были своего рода подопытными крысами. Сегодня все знают, что такое цифровое телевидение, безлимитный Интернет, бесплатные звонки внутри сети, пакеты мегабайтов, power bank, Wi-Fi, ЖК-мониторы, WhatsApp, соцсети и так далее. Список кажется бесконечным.

Я помню времена, когда вся наша семья смотрела по телевизору LG с выпуклым экраном программу "Форт Боярд" (правда, я не понимал, почему там все бегают и для чего нужны карлики). Моя тетя обожала программу "Угадай мелодию" и громко возмущалась, если участники не могли по трем нотам угадать песню Ирины Аллегровой. Еще были "Джентльмен-шоу", "Сам себе режиссер", "Маски-шоу"... А вы их помните?

В 12 лет я развлекался как мог. Тогда еще не было не то что крутых смартфонов, а даже легендарного "кирпича" Nokia. Я звонил на домашний номер и спрашивал, выйдет ли на улицу Сашка. Конечно выйдет! Дома мы могли сидеть только по двум причинам: если болели или были наказаны.

Велосипеда у меня не было. А у друзей Димона и Сашки были, даже несколько. Мы мотались по всем ближайшим районам, забирались на гаражи (до сих пор не могу понять, зачем). Вдоволь накатавшись, пили воду из колонки. Почему-то она казалась мне самой вкусной.

Без эксцессов, конечно, не обходилось: я падал десятки раз, разбивая в кровь локти и колени. Но у нас на вооружении всегда были методы "передовой медицины": слюнявишь лист подорожника, лепишь на ранку, и вуаля - можешь крутить педали дальше.

В 14 лет я стал чаще драться. Мои одноклассники гурьбой ходили к другим ребятам, чего-то решали, а если не достигали компромисса, начиналась драка. Я несколько раз был на таких побоищах, главным образом в "массовке". Однажды мне даже сломали нос... правда, свои - случайно. Насмотревшись сериала "Бригада", я ощущал себя крутым бандитом.

Именно тогда начал знакомиться с девчонками на улицах. Конечно, меня отбривали, но ведь пытался! Я был лопоухим и ужасно худым, с дурацкой прической. Носил потертые джинсы и растянутую футболку с рэпером Снуп Доггом.

В 16 лет меня по-прежнему отбривали. Ко всем вышеуказанным причинам добавилась еще одна - я стал прыщавым.

Зато появились первые телефоны с полифонией, а чуть позже и mp3. Десятки разновидностей Nokia - от "кирпича" до "капли".

Мы менялись. Появился новый сленг: "кинь на блютуз", "маякни мне", "скинь эсэмэску" и так далее...

Этот период жизни был переломным - я начал читать рэп. Я был очень крутым (хотя по-прежнему прыщавым, худым и лопоухим) любителем "поплевать" в старенький китайский микрофон.

Когда мне было 17, появились ЖК-мониторы у "избранных", новые программы по ТВ, Интернет стал более доступным. Конечно, дома у большинства уже были компьютеры, но мы печатали на них рефераты или играли в игры. Об онлайн-просмотре фильмов или YouTube тогда даже не слышали. Мы ходили в интернет-кафе, где 1 мегабайт стоил 10-15 сомов. Случайно открыл какое-то видео - попрощался с 200 сомами.

Попытки "подкатов" к девушкам не прекращались. Я даже начал читать книги, воспользовавшись советами "гуру", и стал подходить к делу с другой стороны. Понял, что дамы "любят ушами" - их надо чаще хвалить, восхищаться красотой, добротой и так далее. Может, поэтому будущая супруга когда-то обратила на меня внимание?

"Плевать" в микрофон я стал почти профессионально. Музыкой занимался до 22 лет! А сейчас у меня, кажется, есть все, что нужно для счастливой жизни.

Смотрю на дочерей - они сидят, уткнувшись в телефоны. На улице спокойно, не слышно детского шума и смеха. Нет хулиганов, ворующих зеленые яблоки в чужих садах, пугающих котов и собак, нет велосипедных гонок и вечерних сборов.

Мое поколение - последние дети СССР. Именно на нас "отыгрались" рыночные отношения и новая "мировая религия" - Интернет. Сейчас этим никого уже не удивишь...

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