2 июня 2017, 13:16 Комментарии

Мэр Бишкека обратится в ГУВД с просьбой освободить задержанных в ходе пикета на ул. Токтоналиева. Об этом Албек Ибраимов заявил K-News.

Известно, что группа депутатов Бишкекского городского кенеша в ближайшие минуты прибудет на место конфликта. Представители БГК намерены провести мониторинг ситуации относительно законности вырубки деревьев и задержания местных жителей и активистов.

Напомним, некоторое время назад милиция задержала активистов, выступающих против вырубки деревьев на ул. Токтоналиева. Местные жители пытались перекрыть дорогу для спецтехники муниципального предприятия "Зеленстрой". На данный момент задержаны 10 человек