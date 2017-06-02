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Мэр Бишкека обратится в ГУВД с просьбой освободить задержанных в ходе пикета на ул. Токтоналиева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/mer-bi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429670-ru.html

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2 июня 2017, 13:16       Комментарии

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