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MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/megaco...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429669-ru.html

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2 июня 2017, 12:56       Комментарии

MegaCom продолжает заботиться о приятном времяпровождении и досуге каждого из своих абонентов и запускает новые развлекательные порталы для фанатов спорта — sport.megacom.kg и football.megacom.kg.
Сервис "Спортивный портал" порадует абонентов последними новостями из мира спорта и спортивных событий. Уникальная возможность доступа к просмотру в режиме реального времени со своих смартфонов, планшетов и персональных компьютеров. Оформить заявку на подключение к сервису очень легко, наберите команду *9727*2#. Подключение бесплатно, абонентская плата составит всего 10 сомов в сутки.
А для настоящих  футбольных фанатов MegaCom представляет сервис  "Футбольный портал", с помощью которого абоненты сети могут отслеживать последние результаты футбольных матчей, следить за онлайн-трансляциями, читать аналитику и новости мирового футбола на экранах своих гаджетов. Подключитесь к порталу всего за 10 сомов в сутки, набрав команду *9727*1#.
Будьте в курсе всех спортивных событий вместе с MegaCom!

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