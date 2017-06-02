MegaCom запускает новые порталы для любителей спорта

2 июня 2017, 12:56 Комментарии

MegaCom продолжает заботиться о приятном времяпровождении и досуге каждого из своих абонентов и запускает новые развлекательные порталы для фанатов спорта — sport.megacom.kg и football.megacom.kg.

Сервис "Спортивный портал" порадует абонентов последними новостями из мира спорта и спортивных событий. Уникальная возможность доступа к просмотру в режиме реального времени со своих смартфонов, планшетов и персональных компьютеров. Оформить заявку на подключение к сервису очень легко, наберите команду *9727*2#. Подключение бесплатно, абонентская плата составит всего 10 сомов в сутки.

А для настоящих футбольных фанатов MegaCom представляет сервис "Футбольный портал", с помощью которого абоненты сети могут отслеживать последние результаты футбольных матчей, следить за онлайн-трансляциями, читать аналитику и новости мирового футбола на экранах своих гаджетов. Подключитесь к порталу всего за 10 сомов в сутки, набрав команду *9727*1#.

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