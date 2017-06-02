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Новости Кыргызстана

Мэр А.Ибраимов: На ул.Токтоналиева планируется вырубить 143 дерева и высадить взамен 248 деревьевМэр А.Ибраимов: На ул.Токтоналиева планируется вырубить 143 дерева и высадить взамен 248 деревьевОмуркулов назвал письмо Панкратова филькиной грамотойОмуркулов назвал письмо Панкратова филькиной грамотой

Албек Ибраимов: Решение о вырубке деревьев было принято поздно вечером

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/albek-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429668-ru.html

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Милиция задержала активистов, выступающих против вырубки деревьев на ул. Токтоналиева

В обеденный перерыв депутаты БГК поедут на ул.Токтоналиева, где начали вырубку деревьев и задержали нескольких жителей

Милиция задержала нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев в Бишкеке

2 июня 2017, 13:02       Комментарии

Столичные власти прокомментировали ситуацию, сложившуюся на улице Токтоналиева в связи с начавшейся вырубкой деревьев.
Мэр столицы Албек Ибраимов объяснил происходящее тем, что решение о вырубке деревьев было принято поздно вечером.
"Там речь идёт об определенном участке, под снос попадает 143 дерева, взамен мы посадим 268 деревьев. Это альтернативная дорога. Сегодня подключились некие организации. Прикрываясь этим, люди хотят жить в центре в условиях сада», — сказал градоначальник.
В свою очередь, депутат Бишкекского городского кенеша от фракции СДПК Эмиль Шукуров возмутился тем, что его обманул вице-мэр Дюшенбиев. Об этом депутат заявил на заседании горкенеша.
«Мне вице-мэр сказал, что не будет вырубки деревьев. Он нагло вводит всех в заблуждение", — возмутился Шукуров.
Отметим, депутаты попросили мэра приостановить вырубку деревьев, так как сейчас идет задержание местных жителей и митингующих.
Напомним, некоторое время назад милиция задержала активистов, выступающих против вырубки деревьев на ул. Токтоналиева. Местные жители пытались перекрыть дорогу для спецтехники муниципального предприятия «Зеленстрой». На данный момент задержаны 10 человек.

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