2 июня 2017, 12:51 Комментарии

Милиция задержала активистов, выступающих против вырубки деревьев на ул. Токтоналиева. Об этом сообщает правозащитник Динара Ошурахунова.

«Милиция вместо обеспечения законности действий «Зеленстроя» и проведения переговоров жителей и дровосеков стала на сторону последних и задержала активистов», — отмечает Д. Ошурахунова.

Известно, что местные жители пытались перекрыть дорогу для спецтехники муниципального предприятия. На данный момент задержаны 10 человек.

Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП «Зеленстрой» ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что «Зеленстрой» не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев.