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MegaCom запускает новые порталы для любителей спортаMegaCom запускает новые порталы для любителей спортаВ обеденный перерыв депутаты БГК поедут на ул.Токтоналиева, где начали вырубку деревьев и задержали нескольких жителейВ обеденный перерыв депутаты БГК поедут на ул.Токтоналиева, где начали вырубку деревьев и задержали нескольких жителей

Милиция задержала активистов, выступающих против вырубки деревьев на ул. Токтоналиева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/milits...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429666-ru.html

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В обеденный перерыв депутаты БГК поедут на ул.Токтоналиева, где начали вырубку деревьев и задержали нескольких жителей

2 июня 2017, 12:51       Комментарии

Милиция задержала активистов, выступающих против вырубки деревьев на ул. Токтоналиева. Об этом сообщает правозащитник Динара Ошурахунова.
«Милиция вместо обеспечения законности действий «Зеленстроя» и проведения переговоров жителей и дровосеков стала на сторону последних и задержала активистов», — отмечает Д. Ошурахунова.
Известно, что местные жители пытались перекрыть дорогу для спецтехники муниципального предприятия. На данный момент задержаны 10 человек.
Напомним, с утра на отрезке улицы Токтоналиева МП «Зеленстрой» ведет вырубку деревьев. Всего 2 июня планируется спилить порядка 140 деревьев. Местные жители вышли на митинг против вырубки зеленых насаждений. Бишкекчане утверждают, что «Зеленстрой» не имеет никаких разрешительных документов на уничтожение деревьев.

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