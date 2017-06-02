Омуркулов назвал письмо Панкратова филькиной грамотой

2 июня 2017, 13:00 Комментарии

Сегодня, 2 июня, парламентская фракция СДПК рассматривала поправки в законопроект о документах государственного значения. Отметим, инициатором проекта закона является Министерство юстиции.

После обсуждения лидер фракции Иса Омуркулов, зачитывая справку-обоснование от правительства, подписанную вице-премьером министром Олегом Панкратовым, назвал ее филькиной грамотой.

Как сообщается, согласно законопроекту, перечень документов государственного значения и их критерии для отнесения к соответствующей категории документов определяются правительством. И порядок введения в госреестр устанавливается также кабинетом министров.

"Закон надо писать четко, а это не закон. Это отношение правительства. Что это за филькина грамота, уважаемые члены правительства? Вы этому учили студентов в вузе?" - обратился он к коллеге Канату Керезбекову, который ранее работал ректором Кыргызской государственной юридической академии.

Тот ответил, шутя: "Теперь я виноват, да".

После Омуркулов обратился к министру юстиции Урану Ахметову и сказал: "Уран Ахметович, ты, наверное, двойки получал, да?".

По итогам обсуждения фракция поручила правительству рассмотреть создание в Кыргызстане государственной типографии для изготовления документов госзначения.