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Омуркулов назвал письмо Панкратова филькиной грамотой

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360882_om...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429665-ru.html

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2 июня 2017, 13:00       Комментарии

Сегодня, 2 июня, парламентская фракция СДПК рассматривала поправки в законопроект о документах государственного значения. Отметим, инициатором проекта закона является Министерство юстиции.
После обсуждения лидер фракции Иса Омуркулов, зачитывая справку-обоснование от правительства, подписанную вице-премьером министром Олегом Панкратовым, назвал ее филькиной грамотой.
Как сообщается, согласно законопроекту, перечень документов государственного значения и их критерии для отнесения к соответствующей категории документов определяются правительством. И порядок введения в госреестр устанавливается также кабинетом министров.
"Закон надо писать четко, а это не закон. Это отношение правительства. Что это за филькина грамота, уважаемые члены правительства? Вы этому учили студентов в вузе?" - обратился он к коллеге Канату Керезбекову, который ранее работал ректором Кыргызской государственной юридической академии.
Тот ответил, шутя: "Теперь я виноват, да".
После Омуркулов обратился к министру юстиции Урану Ахметову и сказал: "Уран Ахметович, ты, наверное, двойки получал, да?".
По итогам обсуждения фракция поручила правительству рассмотреть создание в Кыргызстане государственной типографии для изготовления документов госзначения.

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