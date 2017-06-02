После Дня защиты детей МП "Тазалык" вывезло 50 кубометров мусора

2 июня 2017, 13:09 Комментарии

После празднования Дня защиты детей на центральной площади Бишкека и прилегающей к ней территории сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вывезли около 50 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

В муниципалитете отметили, что сотрудники городской службы вышли на уборку с 21.00 вечера и завершили очистку в 02.00. В мероприятии были задействованы 60 сотрудников "Тазалыка". А также девять единиц спецтехники.

Столичная мэрия сообщает, что горожане могут оставлять свои заявки по уборке территорий от твердо-бытовых отходов по номеру 185 ­и 1840. Или отправлять фотографии через мобильное приложение WhatsApp на номер 0554 182 185.