Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Член НС Минфина интересуется, какую роль играет Нацэнергохолдинг в самом энергосектореЧлен НС Минфина интересуется, какую роль играет Нацэнергохолдинг в самом энергосектореМэр А.Ибраимов: На ул.Токтоналиева планируется вырубить 143 дерева и высадить взамен 248 деревьевМэр А.Ибраимов: На ул.Токтоналиева планируется вырубить 143 дерева и высадить взамен 248 деревьев

После Дня защиты детей МП "Тазалык" вывезло 50 кубометров мусора

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360883_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429664-ru.html

Похожие новости

Ценой крови деревьев нам дороги не нужны: жители встают на защиту деревьев, не давая вырубать их

В Оше к Международному дню защиту детей состоялось открытие плавательного сезона

С площади "Ала-Тоо" вывезено 50 кубометров мусора после празднования Дня защиты детей

В Бишкеке после празднования Дня защиты детей вывезли около 50 кубометров мусора

Министр труда и соцразвития поздравила детей с ограниченными возможностями здоровья с Днем защиты детей

2 июня 2017, 13:09       Комментарии

После празднования Дня защиты детей на центральной площади Бишкека и прилегающей к ней территории сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вывезли около 50 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.
В муниципалитете отметили, что сотрудники городской службы вышли на уборку с 21.00 вечера и завершили очистку в 02.00. В мероприятии были задействованы 60 сотрудников "Тазалыка". А также девять единиц спецтехники.
Столичная мэрия сообщает, что горожане могут оставлять свои заявки по уборке территорий от твердо-бытовых отходов по номеру 185 ­и 1840. Или отправлять фотографии через мобильное приложение WhatsApp на номер 0554 182 185.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум