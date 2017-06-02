"Tengrinews.kz": 20 украденных мобильных телефонов возвращены из Кыргызстана - прокуратура Алматы

2 июня 2017, 12:44 Комментарии

Из Кыргызстана возвращено более 20 мобильных телефонов, украденных в Алматы, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на городскую прокуратуру. Это сделано в рамках проекта "Стоп кражам". Сообщается, что сейчас проводится работа по выявлению и возврату собственникам украденных устройств.

В надзорном ведомстве призвали граждан быть бдительными к сохранности своего имущества. В целом, в 2016 году было совершено свыше 46 тысяч краж, из которых 8 тысяч - квартирные. За 5 месяцев 2017 года зарегистрировано 19 950 краж, из них 4 583 кражи мобильных телефонов и 2 619 квартирных.

"Рост краж составил 1,6 процента, рост краж мобильных телефонов 12,2 процента, а рост квартирных краж - 4,6 процента", - прокомментировали в ведомстве.

В прокуратуре отметили, что зачастую воры высматривают, как устроена система безопасности дома, имеются ли камеры видеонаблюдения.

"Попадают в нужный подъезд и оставляют "закладки". По ним определяют жилье, оставшееся без присмотра. Затем вышибают двери, отжимают окна, или подбирают ключи", - комментируют в прокуратуре. Для борьбы с кражами предлагается популяризовать домофоны, железные двери, решетки, камеры наблюдения. Также рекомендуется участвовать в программах "Соведский присмотр" и "Безопасный двор" - соседи по договоренности следят за своей территорией, обеспечивают безопасность проживания.

Tengrinews.kz

02.06.17