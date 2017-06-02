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Милиция задержала нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев в Бишкеке

Источник:
http://kabar.kg/news/militciia...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429662-ru.html

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Милиция задержала активистов, выступающих против вырубки деревьев на ул. Токтоналиева

2 июня 2017, 12:36       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Салтанат Абдраева - Кабар/. Сотрудники милиции задержали нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев по улице Токтоналиева (бывшая Душанбинская) в Бишкеке.
Сотрудники муниципального предприятия "Зеленстрой" начали вырубать деревья для расширения дороги, пишет Kloop.kg. Однако жители близлежащих домов вышли на улицу с плакатами, а некоторые из них становятся перед техникой и пытаются остановить вырубку.
В пресс-службе мэрии Бишкека корреспондента "Кабар" попросили задать вопросы по вырубке деревьев на пересечении улиц Айни и Токтоналиева муниципальному предприятию "Зеленстрой".
Начальник "Зеленстроя" Токтобек Элгондиев сказал, что он сейчас не может говорить. "Я понял. Звоните в пресс-службу мэрии, они вам дадут всю информацию", - сказал он, даже не дослушав вопрос, который ему хотели задать.
Столичная мэрия ранее сообщала, что на некоторых участках улиц Бишкека планируют вырубить деревья для того, чтобы сделать там парковочные площадки или расширить проезжую часть дороги. Городские власти обещают посадить несколько тысяч новых саженцев деревьев.
Между тем в ГУВД Бишкека подтвердили факт задержания граждан, митингующих против вырубки деревьев по улице Токтоналиева.
Как рассказали в ГУВД, сегодня с утра МП "Зелестрой" занималось вырубкой деревьев, у них были на это все соответствующие документы. Для обеспечения порядка были задействованы сотрудники Первомайского района. Жильцов, которые вышли на митинг, предупредили, что за нарушение общественного порядка к ним будет применена административная ответственность.
"Но видимо есть активные граждане, которые не подчинись. И за нарушение общественного порядка они были доставлены в РОВД Первомайского района", - сообщили в ГУВД Бишкека.
При этом в милиции отметили, что количество доставленных в РОВД людей пока неизвестно.

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