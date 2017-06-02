Член НС Минфина интересуется, какую роль играет Нацэнергохолдинг в самом энергосекторе

2 июня 2017, 13:10 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Член наблюдательного совета при Минине ОНС интересуется за счет чего финансируется ОАО "Национальная энергетическая холдинговая компания", так как на его содержание из бюджета средства не выделаются. Такой вопрос озвучил представитель ОНС Минфина в ходе конференции в Бишкеке во время презентации экономического обзора Всемирного банка по энергосектору КР.

"У нас есть Нацэнергохолдинг. У меня вопрос, какую роль играет Нацэнергохолдинг в самом энергетическом секторе? Политику ведете? Но политику ведет Госкомитет по промышленности. Что вы делаете? Вы наоборот расходуете те средства, которые собираются. Вы за счет чего финансируетесь? Не из бюджета. Вы финансируетесь за счет того, что мы платим деньги за электричество. Я не давно читал в СМИ, что Нацэнергохолдинг хочет купить джип за 23 тыс долларов. Это просто пример. Какую вы все-таки играете роль?", - недоумевает он.

В свою очередь начальник Управления стратегического планирования и IT Нацэнергохолдинга Кубаныч Беков пояснил, что бюджет Нацэнергохолдинга утвержден Госагентством по регулированию ТЭК.

"Нацэнергохолдинг определяет стратегическое развитие энергокомпаний. Также представление единой позиции между энергокомпаниями и госорганами. Помимо этого сотрудники Нацэнергохолдинга вошли в совет директоров и ревизионных комиссий. Ранее на этих местах работал 51 человек, они все были сокращены. То есть мы занимаемся хозвопросами, а Госкомитет по промышленности - политикой", - сказал он.