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В МВД Кыргызстана внедряют новую систему проверки преступников по базе «Портрет-Поиск»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-mvd-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429659-ru.html

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2 июня 2017, 12:25       Комментарии

В МВД КР прошла встреча с представителями Главного управления МВД РФ по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Кыргызстана.
Руководство и сотрудники МВД Кыргызской Республики встретились с начальником 4 отдела ЦОРИ ГУ МВД Российской Федерации по Московской области полковником полиции Боль Владимиром Эдуардовичем и старшим оперуполномоченным 4 отдела ЦОРИ ГУ МВД Российской Федерации по Московской области капитаном полиции Ерохиным Антоном Борисовичем, а также  с представителями Программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.
На встрече были обсуждены вопросы в связи с установкой новой версии автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) "Портрет-Поиск" на базе Управления оперативного анализа МВД Кыргызской Республики.
По итогам достигнутых договоренностей между руководством МВД Кыргызской Республики и Российской Федерации была организована поездка сотрудников ГУ МВД Российской Федерации в МВД Кыргызской Республики для оказания консультативной и практической помощи нашим сотрудникам на 10 дней.
На данной встрече представители ГУ МВД России по Московской области продемонстрировали,  как работает данная поисковая система. По словам Владимира Эдуардовича, при раскрытии преступлений сотрудники полиции по Московской области активно используют в работе новейшие инновационные технологии, стоящие на вооружении МВД. Одна из них —  автоматизированная информационно-поисковая система (АИС) "Портрет-Поиск". При помощи данной системы специалисты ГУ МВД России по Московской области  составляют субъективные портреты подозреваемых в совершении преступлений. Каждый портрет проверяется по базе изображений лиц, представляющих оперативный интерес.
Ожидается, что в перспективе  и МВД Кыргыской Республики объединит в общую структуру АИПС "Портрет-Поиск" с возможностью распределенного доступа по уровню доступа и специфики деятельности.

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