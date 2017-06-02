В Оше к Международному дню защиту детей состоялось открытие плавательного сезона

2 июня 2017, 12:41 Комментарии

В Оше в бассейне "Дельфин" 1 июня к Международному дню защиты детей состоялось открытие плавательного сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

В рамках праздничных мероприятий детям представили концертную программу, подготовленную учащимися детской музыкальной школы №1, а также показали театрализованное представление.

На мероприятие были приглашены воспитанники всех детских домов и интернатов города Ош и Ошской области (дома-интернаты "Боорукердик" и "Алтын уя", школа-интернат имени В.Терешковой и другие). Всего — порядка 500 человек.

В церемонии открытия праздничных мероприятий принял участие вице-мэр Асылбек Топчубаев, который поздравил всех с Международным днем защиты детей.

Воспитанникам детских домов и интернатов вручили игрушки и подарки от Комитета по физической культуре и спорту мэрии города Ош, сладости и напитки от спонсоров.

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