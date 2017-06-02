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"Учкун" не может выпускать паспорта и ценные бумаги. Оборудования нет

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360869_yc...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429657-ru.html

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2 июня 2017, 11:40       Комментарии

Типография "Учкун", в которой государство владеет 77% акциями, в последние два года выпускала 48 видов документов. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил и.о. гендиректора ОАО "Учкун" Кубат Бейшеев на заседании парламентской фракции СДПК.
По его словам, в настоящее время типография выпускает 22 вида документа. Благодаря выпуску документов госзначения "Учкун" сумел погасить долги и завершил год прибылью в размере 3,5 млн сомов.
"Мы не смогли заключить договоры с госучреждениями, так как у них многолетние договоры с другими типографиями. Изготовление документов государственного значения -
прибыльное производство для предприятия и государства", - добавил он.
Лидер фракции Иса Омуркулов отметил, что "Учкун" не может выпускать документы с высокой степенью защиты, такие как паспорта и ценные бумаги. "Вы можете выпускать фирменные бланки, но не более. Ваше оборудование этого не позволяет", - пояснил депутат.
Также депутат Ирина Карамушкина добавила, что это предприятия выпускает книги, однако и они не лучшего качества.
Напомним, сегодня депутаты рассматривают законопроект "О документах государственного значения", инициатором законопроекта является Министерство юстиции.

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