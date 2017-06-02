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Полиция в Киеве закрыла бордель с высокой дисциплиной труда

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360874_po...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429655-ru.html

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В Бишкеке участок ул.Скрябина будет закрыт для движения автотранспорта - мэрия

В связи с прокладкой теплосетей участок улицы Скрябина будет закрыт для автотранспорта

2 июня 2017, 11:49       Комментарии

В Киеве полиция пресекла деятельность борделя с высокой производственной дисциплиной. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.
По информации сотрудников органов внутренних дел, руководство подпольным бизнесом осуществляли две киевлянки. "Организаторы не оставили без внимания дисциплину. Проститутки находились под круглосуточным контролем. Кроме того, действовали беспрецедентные штрафные санкции за несоблюдение определенных правил", - говорится в пресс-релизе полиции.
При обысках в пяти квартирах было изъято 1,5 грамма амфетамина, денежная выручка - 60 тысяч гривен (около 100 тысяч сомов), блокноты со списком клиентов и графиком дежурств девушек.
12 мая сообщалось, что в украинской столице полиция пресекла деятельности сети борделей, которые обслуживали иностранных гостей песенного конкурса "Евровидение". "Все без исключения притоны были оснащены камерами круглосуточного видеонаблюдения, которые в режиме онлайн передавали информацию на компьютер организаторов", - сообщили полицейские.
В апреле депутат Киевского горсовета Алексей Давиденко пожаловался на то, что столица страны стала "Меккой дешевого секс-туризма".

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