Вариант "Б" Текебаева: в ход пойдут нужные свидетели и ложные показания

2 июня 2017, 12:19 Комментарии

Одним из событий этого лета, безусловно, станет судебный процесс по уголовному делу в отношении Омурбека Текебаева. Публика с нетерпением ждет баталий, которые развернутся не только в стенах судов, но и в СМИ и, возможно, на улицах города.

Уже исходя из опыта защиты Текебаева, когда в ход шли самые изощренные попытки манипуляции с общественным мнением, можно утверждать, что не менее интересными будут и события во время судебного процесса. Судя по тому, как соратники Текебаева пускали в ход различные способы защиты, начиная от "Гремучей змеи" и заканчивая слухами о каких-то угрозах жизни лидера "Ата Мекена", мы еще будем свидетелями различных действ.

Стоит отметить и попытку Текебаева, и его сторонников как-то оттянуть начало судебного процесса, когда адвокаты после передачи уголовного дела в Генеральную прокуратуру начали говорить, что не до конца ознакомились со всеми томами этого дела. Это, конечно, выглядело странно, так как до этого адвокаты почти в онлайн-режиме освещали ход следствия, опровергали обвинения. А причина такого поведения была проста - оттянув до старта предвыборную кампанию выборов президента, Текебаев был бы зарегистрирован как кандидат и суд был бы приостановлен. Так что остается только занять удобную позицию и наблюдать.

А наблюдать есть за чем. Как стало известно от людей, близких Текебаеву, лидер "Ата Мекена" намерен выстроить жесткую защитную линию, причем используя все возможные средства в целях избежания уголовной ответственности.

Добиваясь свободы любыми путями главный атамекеновец вынуждает своих партийцев давать ложные показания.

Как показало недавнее прошлое, наш герой имеет достаточно богатый опыт судиться. Причем на просторах интернета имеется видео, где Текебаев по привычке пытается приструнить председательствующего судью. В то время он был на коне и выигрывал все судебные процессы. Весьма примечательно то, что Текебаев через суд оштрафовал небезызвестного Абдрахманова за то, что он посмел публично обвинить партийного босса в вымогательстве и получении миллиона долларов от российских инвесторов. Тогда у него были все козыри, и он, ссылаясь на то, что нет заявителя – нет преступления, вышел сухим из воды. Уместно тут отметить, что генпрокурором тогда была Аида Салянова и, наверное, излишне что-то домысливать. При такой поддержке Текебаев отметал обвинения на раз–два.

Но заявитель-то нашелся, точнее, он просто решился обратиться в органы прокуратуры и готов доказать в суде, что Текебаев вымогал у него деньги (1 млн долларов США) и получил их. Решимость Леонида Маевского обескуражила Текебаева, поэтому он начал серьезно готовиться к суду, естественно, в своем стиле.

Из близкого окружения адвокатов ныне подсудимого Текебаева стало известно, что Омурбек Чиркешович на всю свою мощь готовится к предстоящим судебным разбирательствам. Ведь опытный юрист как никто другой хорошо знает, что в суде у него будет возможность доказать свою правду, на то и правосудие: возможности у каждой стороны - как обвинения, так и защиты - равные. Исход дела всецело зависит от представленных доказательств.

При этом они должны отражать объективную картину. А она, если судить по телодвижениям Текебаева и его соратников, не в пользу лидера социалистов. Иначе Текебаев не стал бы придумывать себе алиби, то есть заниматься подлогом доказательств. По его задумке надёжные люди должны дать нужные ему показания, которые он намерен использовать в свою пользу.

Тем самым Текебаев вынуждает своих партийцев к даче ложных показаний. Чего он этим хочет добиться, узнаем в суде. Тем не менее возникает вопрос: не волнует ли партийного босса судьба своих сторонников и членов партии, которых он вынуждает дать ложные показания? Ведь согласно статье 330 УК КР "Заведомо ложные показания свидетеля" - заведомо ложные показания свидетеля в суде либо при производстве следствия наказываются лишением свободы до трех лет.

Таким образом, Текебаев пытается найти, точнее, подделать себе алиби. Однако, судя по стараниям его адвокатов, которые по указанию своего шефа пытаются получить нужные показания у нужных людей, алиби у подсудимого, видимо, отсутствует.

Марат Искаков