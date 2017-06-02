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Опрос "ВБ": Пусть депутаты сами дуют в алкотестер, прежде чем писать законы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360870_op...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429653-ru.html

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В БГК наградили депутатов и вице-мэра за проведение "Бессмертного полка"

2 июня 2017, 12:22       Комментарии

В парламенте при обсуждении поправок, ужесточающих наказание за нарушение ПДД, депутат Акылбек Жапаров предложил законодательно обязать всех водителей приобретать по два алкотестера за свой счет. В соответствии с этой инициативой при помощи портативных приборов автолюбители будут доказывать инспекторам УПМ, что перед тем, как сеть за руль, не употребляли спиртного.
Жапаров решил переложить всю финансовую нагрузку на граждан. И теперь, если эта идея будет поддержана Жогорку Кенешам, кыргызстанцам потребуется около двух миллионов алкостестеров. При этом для обеспечения такими приборами МВД потребовалось бы всего несколько тысяч штук. В этих замыслах депутата автомобилисты столицы усматривают коррупционную подоплеку.
Горожане, не особо стесняясь в выражениях, рассказали, что они думают о депутатской идее. А самые разговорчивые предложили парламентариям самим купить трубочки и дуть в них, прежде чем писать законы.

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