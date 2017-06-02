Опрос "ВБ": Пусть депутаты сами дуют в алкотестер, прежде чем писать законы

2 июня 2017, 12:22 Комментарии

В парламенте при обсуждении поправок, ужесточающих наказание за нарушение ПДД, депутат Акылбек Жапаров предложил законодательно обязать всех водителей приобретать по два алкотестера за свой счет. В соответствии с этой инициативой при помощи портативных приборов автолюбители будут доказывать инспекторам УПМ, что перед тем, как сеть за руль, не употребляли спиртного.

Жапаров решил переложить всю финансовую нагрузку на граждан. И теперь, если эта идея будет поддержана Жогорку Кенешам, кыргызстанцам потребуется около двух миллионов алкостестеров. При этом для обеспечения такими приборами МВД потребовалось бы всего несколько тысяч штук. В этих замыслах депутата автомобилисты столицы усматривают коррупционную подоплеку.

Горожане, не особо стесняясь в выражениях, рассказали, что они думают о депутатской идее. А самые разговорчивые предложили парламентариям самим купить трубочки и дуть в них, прежде чем писать законы.