Депутаты поспорили об ущербе государству и гражданам страны

2 июня 2017, 12:27 Комментарии

Депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о производственном браке, где за ущерб должно нести ответственность руководство предприятия.

На заседании парламентской фракции СДПК она поинтересовалась, понес ли кто-нибудь ответственность за бракованные документы, изготовленные в "Учкуне" и какой ущерб нанесли государству.

Вопрос решил пояснить другой депутат - Рыскельди Момбеков, который ранее работал главой "Учкуна". Он отметил, что ущерб государству не был причинен, а за брак платили сами заказчики, то есть граждане, заказывающие свидетельства о рождении и т.д.

Чем и вызвал недовольство своей коллеги Сурабалдиевой, которая отметила, что деньги и время кыргызстанцев, которые они потратили на замену бракованных документов при производстве, нужно расценивать как нанесение ущерба.