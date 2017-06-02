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Депутаты поспорили об ущербе государству и гражданам страны

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360880_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429652-ru.html

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2 июня 2017, 12:27       Комментарии

Депутат Эльвира Сурабалдиева подняла вопрос о производственном браке, где за ущерб должно нести ответственность руководство предприятия.
На заседании парламентской фракции СДПК она поинтересовалась, понес ли кто-нибудь ответственность за бракованные документы, изготовленные в "Учкуне" и какой ущерб нанесли государству.
Вопрос решил пояснить другой депутат - Рыскельди Момбеков, который ранее работал главой "Учкуна". Он отметил, что ущерб государству не был причинен, а за брак платили сами заказчики, то есть граждане, заказывающие свидетельства о рождении и т.д.
Чем и вызвал недовольство своей коллеги Сурабалдиевой, которая отметила, что деньги и время кыргызстанцев, которые они потратили на замену бракованных документов при производстве, нужно расценивать как нанесение ущерба.

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