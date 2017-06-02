Трубы "Бишкектеплосети" изношены на 77%, ситуация критическая – Э. Абдыкалыков

2 июня 2017, 12:16 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Трубы "Бишкектеплосети" изношены на 77%, ситуация критическая. Об этом на конференции в Бишкеке во время презентации экономического обзора Всемирного банка по энергосектору КР сообщил гендиректор "Бишкектеплосеть" Эркин Адбыкалыков.

"Это критический уровень и стоит вопрос безопасности", - отметил он.

Он напомнил, что в Бишкеке два года назад уже прорвало трубу, и добавил, что на сегодня сотрудники занимаются латанием старых труб.