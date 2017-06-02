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Трубы "Бишкектеплосети" изношены на 77%, ситуация критическая – Э. Абдыкалыков

Источник:
http://kabar.kg/news/truby-bis...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429651-ru.html

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2 июня 2017, 12:16       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Трубы "Бишкектеплосети" изношены на 77%, ситуация критическая. Об этом на конференции в Бишкеке во время презентации экономического обзора Всемирного банка по энергосектору КР сообщил гендиректор "Бишкектеплосеть" Эркин Адбыкалыков.
"Это критический уровень и стоит вопрос безопасности", - отметил он.
Он напомнил, что в Бишкеке два года назад уже прорвало трубу, и добавил, что на сегодня сотрудники занимаются латанием старых труб.

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