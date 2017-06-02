Возобновлено расследование дела против милиционеров, избивших посетителя кафе в Бишкеке

2 июня 2017, 12:13 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Расследование уголовного дела против двух милиционеров, подозреваемых в избиении парня возле кафе "Оливье" в Бишкеке, возобновлено, несмотря на отказ потерпевшего от поддержания обвинения.

Ранее в Сети появилось видео, на котором двое мужчин, выходивших из кафе, избили парня, стоящего возле этого заведения. Сообщается, инцидент произошел 29 января 2017 года. Как выяснилось, 25-летний И.Э. и 26-летний А. А. работают в милиции, первый - оперуполномоченным уголовного розыска РОВД Свердловского района, второй - оперуполномоченный Главного управления по борьбе с организованной преступности МВД КР.

По информации Генпрокуратуры, им предъявлено обвинение по статье "Хулиганство", и решением суда они были арестованы на один месяц.

Позже потерпевший отказался от обвинения по уголовному делу и участвовать в следственных действиях. В этой связи дело прекращено, а обвиняемые милиционеры отпущены.

Прокуратура города Бишкек отменила решение о прекращении уголовного дела и поручила дальнейшее расследование следственному управлению ГУВД столицы.

Ранее в ГУВД Бишкека сообщали, что милиционеры уволены из органов.