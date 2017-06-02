Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Милиция задержала нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев в БишкекеМилиция задержала нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев в БишкекеДепутаты поспорили об ущербе государству и гражданам страныДепутаты поспорили об ущербе государству и гражданам страны

В Оше открылся купальный сезон

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-ot...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429649-ru.html

Похожие новости

В Кыргызстане открылась Академия гольфа

Лаборатория по карантину растений открылась в Тюпском районе

Гольф в массы. В Бишкеке открыли первую школу для детей

В с.Орнок Иссык-Кульского района открылась новая средняя школа

В селе Орнок Иссык-Кульского района открылась новая школа

2 июня 2017, 12:32       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В Оше в бассейне "Дельфин" 1 июня к Международному Дню защиты детей состоялось открытие купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.
В рамках праздничных мероприятий состоялся концерт, организованный учащимся детской музыкальной школы №1, а также показано театрализованное представление.
На мероприятие были приглашены воспитанники всех детских домов и интернатов города Ош и Ошской области (дома интернаты "Боорукердик" и "Алтын уя", школа-интернат имени В.Терешковой и другие).
В целом на мероприятие приглашены около 500 воспитанников детских домов и интернатов.
В церемонии открытия праздничных мероприятий принял участие вице-мэр Асылбек Топчубаев, который поздравил всех с Международным Днем защиты детей.
В рамках праздничного мероприятия воспитанникам детских домов и интернатов вручены игрушки и подарки от комитета по физической культуре и спорту мэрии города Ош, сладости и напитки от независимых спонсоров. На праздничном мероприятии детям раздавали сладости, соки и мороженое. На празднике для всех присутствующих выступили персонажи любимых детских сказок и мультфильмов.
Праздничные мероприятия организованы Комитетом по физической культуре и спорту мэрии города Ош.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум