В Оше открылся купальный сезон

2 июня 2017, 12:32 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. В Оше в бассейне "Дельфин" 1 июня к Международному Дню защиты детей состоялось открытие купального сезона. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Оша.

В рамках праздничных мероприятий состоялся концерт, организованный учащимся детской музыкальной школы №1, а также показано театрализованное представление.

На мероприятие были приглашены воспитанники всех детских домов и интернатов города Ош и Ошской области (дома интернаты "Боорукердик" и "Алтын уя", школа-интернат имени В.Терешковой и другие).

В целом на мероприятие приглашены около 500 воспитанников детских домов и интернатов.

В церемонии открытия праздничных мероприятий принял участие вице-мэр Асылбек Топчубаев, который поздравил всех с Международным Днем защиты детей.

В рамках праздничного мероприятия воспитанникам детских домов и интернатов вручены игрушки и подарки от комитета по физической культуре и спорту мэрии города Ош, сладости и напитки от независимых спонсоров. На праздничном мероприятии детям раздавали сладости, соки и мороженое. На празднике для всех присутствующих выступили персонажи любимых детских сказок и мультфильмов.

Праздничные мероприятия организованы Комитетом по физической культуре и спорту мэрии города Ош.