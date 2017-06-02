Госагентство по делам МСУ обновляет интерактивную карту зон напряженностей

2 июня 2017, 12:00 Комментарии

Госагентство по делам местного самоуправления и межэтнических отношений проводит работу по обновлению качественного состава лидеров местных сообществ 20 полиэтнических районов и городов в интерактивной электронной карте зон напряженностей.

Как сообщила пресс-служба ГАМСУМО, работу проводят специалисты мониторингового центра агентства и ответственные секретари общественных приемных по вопросам межэтнических отношений.

В рамках этой работы состоялась координационная встреча сотрудников мониторингового центра с заместителем директора агентства Бахтияром Салиевым. Он поручил усилить работу среди госорганов по вопросу взаимопомощи и обмену данными интерактивной карты.

Обновление сведений и данных интерактивной карты поможет госструктурам предупредить конфликты на местах.