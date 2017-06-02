В Бишкеке после празднования Дня защиты детей вывезли около 50 кубометров мусора

2 июня 2017, 12:04 Комментарии

После празднования Дня защиты детей на центральной площади Бишкека и прилегающей к ней территории сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вывезли около 50 кубометров мусора.

Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, сотрудники городской службы вышли на уборку в 21:00 и завершили санитарную очистку в 02:00. На уборку последствий празднования Дня защиты детей вышли 60 сотрудников "Тазалыка". Было задействовано семь единиц спецтехники и две поливомоечные машины.

Заявки с фотографиями по уборке территорий от твердых бытовых отходов вы можете отправлять на номера телефонов через приложение WhatsApp:

Карынбаев Аскат Асан­алиевич (Ленинский ра­йон) - ‪0557 997 927­;

Акматбаев Таалайбек ­Таберикович (Октябрьс­кий район) - ‪0554 95­5 509;

Шарапов Руслан Эсенб­екович (Первомайский ­район) - ‪0558 336 64­0;

Матмусаев Марат Мама­нович (Свердловский р­айон) - ‪0555 447 154­.

Также можно оставить заявку, позвонив на ­номера телефонов 185 ­и 1840 круглосуточно, а так­же прислать фотографи­и с проблемами по ном­еру: 0554 182 185.­