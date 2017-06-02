В Бишкеке после празднования Дня защиты детей вывезли около 50 кубометров мусора

2 июня 2017, 12:04 Комментарии
После празднования Дня защиты детей на центральной площади Бишкека и прилегающей к ней территории сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вывезли около 50 кубометров мусора.
Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, сотрудники городской службы вышли на уборку в 21:00 и завершили санитарную очистку в 02:00. На уборку последствий празднования Дня защиты детей вышли 60 сотрудников "Тазалыка". Было задействовано семь единиц спецтехники и две поливомоечные машины.
Заявки с фотографиями по уборке территорий от твердых бытовых отходов вы можете отправлять на номера телефонов через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) - 0557 997 927;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) - 0554 955 509;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) - 0558 336 640;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) - 0555 447 154.
Также можно оставить заявку, позвонив на номера телефонов 185 и 1840 круглосуточно, а также прислать фотографии с проблемами по номеру: 0554 182 185.