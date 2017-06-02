Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Кара-Балте задержали мужчину, подозреваемого в кражеВ Кара-Балте задержали мужчину, подозреваемого в кражеГосагентство по делам МСУ обновляет интерактивную карту зон напряженностейГосагентство по делам МСУ обновляет интерактивную карту зон напряженностей

В Бишкеке после празднования Дня защиты детей вывезли около 50 кубометров мусора

 

Фотографии: akipress.kg

      

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429647-ru.html

Похожие новости

Мэр Бишкека обратится в ГУВД с просьбой освободить задержанных в ходе пикета на ул. Токтоналиева

Ценой крови деревьев нам дороги не нужны: жители встают на защиту деревьев, не давая вырубать их

После Дня защиты детей МП "Тазалык" вывезло 50 кубометров мусора

В Оше к Международному дню защиту детей состоялось открытие плавательного сезона

Милиция задержала нескольких митингующих, выступающих против вырубки деревьев в Бишкеке

2 июня 2017, 12:04       Комментарии

После празднования Дня защиты детей на центральной площади Бишкека и прилегающей к ней территории сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вывезли около 50 кубометров мусора.
Как сообщила пресс-служба мэрии столицы, сотрудники городской службы вышли на уборку в 21:00 и завершили санитарную очистку в 02:00. На уборку последствий празднования Дня защиты детей вышли 60 сотрудников "Тазалыка". Было задействовано семь единиц спецтехники и две поливомоечные машины.
Заявки с фотографиями по уборке территорий от твердых бытовых отходов вы можете отправлять на номера телефонов через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асан­алиевич (Ленинский ра­йон) - ‪0557 997 927­;
Акматбаев Таалайбек ­Таберикович (Октябрьс­кий район) - ‪0554 95­5 509;
Шарапов Руслан Эсенб­екович (Первомайский ­район) - ‪0558 336 64­0;
Матмусаев Марат Мама­нович (Свердловский р­айон) - ‪0555 447 154­.
Также можно оставить заявку, позвонив на ­номера телефонов 185 ­и 1840 круглосуточно, а так­же прислать фотографи­и с проблемами по ном­еру: 0554 182 185.­

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум