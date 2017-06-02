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У добропорядочных кыргызстанцев было время обменять водительское удостоверение в России, - министр Э.Абдылдаев

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429646-ru.html

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2 июня 2017, 12:15       Комментарии

У добропорядочных граждан Кыргызстана было время на то, чтобы обменять водительское удостоверение в России. Об этом 2 июня на заседании фракции "Кыргызстан" сказал министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев. На заседании депутат Алмазбек Баатырбеков напомнил, что с 1 июня водительские удостоверения КР стали непригодны в России. "Как вы отреагировали?" - спросил он.
"Проект закона, касающийся водительских удостоверений, изначально предполагал сроки введения 1 января 2014 года. Затем они передвинули по просьбе многих стран на 2016 год. В 2016 году передвинули на 2017 год. После этого мы и другие страны ЕАЭС поднимали вопрос, в принципе была информация и договоренность, чтобы еще на 1 год передвинуть дату, но, видимо, определенные структуры в связи с большим количеством аварий, которые были зарегистрированы в России, настояли на том, чтобы он вступил в действие с 1 июня этого года. Думаю, что у наших добропорядочных граждан было время, чтобы поменять наши водительские удостоверения в России. Любой иностранный гражданин должен соблюдать законы страны пребывания", - сказал он.
По словам Э.Абдылдаева, есть один момент, касающийся взаимодействия в ЕАЭС. "Консультации идут в Москве между консульскими службами. Если вопрос можно отрегулировать в рамках ЕАЭС, то, возможно... если нет, то думаю, мы должны с пониманием отнестись к этой норме", - добавил Э.Абдылдаев.

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