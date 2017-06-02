Депутат И.Омуркулов предположил, что министр юстиции У.Ахметов был двоечником в университете

2 июня 2017, 12:09 Комментарии

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов предположил, что министр юстиции Уран Ахметов получал "двойки" в университете.

На заседании фракции 2 июня депутат отметил качество написания законопроекта о документах государственного значения, инициатором которого является Минюст.

Согласно законопроекту, перечень документов государственного значения и их критерии для отнесения к соответствующей категории документов государственного значения определяются правительством. Документ госзначения подлежит включению в государственный реестр документов государственного значения. Порядок ведения реестра определяется правительством.

Законодательство КР в сфере документов государственного значения основывается на Конституции, настоящем законе, а также иных нормативных правовых актах, принимаемых в соответствии с ним. Государственный контроль за обращением документов государственного значения осуществляется в порядке, определяемом правительством.

"Что это за законопроект такой? Закон должен писаться четко. Это не закон. Вы потом будут принимать нормативно-правовые акты, на которые будете опираться? Вы этому учили студентов в вузе?" - спросил И.Омуркулов у коллеги Каната Керезбекова, бывшего ректором Кыргызской государственной юридической академии до получения мандата депутата.

"Теперь я во всем виноват", - пошутил К.Керезбеков.

"Наверное, у министра юстиции была "двойка" за написание проектов законов", - добавил лидер СДПК.