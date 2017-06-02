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Депутат И.Омуркулов предположил, что министр юстиции У.Ахметов был двоечником в университете

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429645-ru.html

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2 июня 2017, 12:09       Комментарии

Лидер парламентской фракции СДПК Иса Омуркулов предположил, что министр юстиции Уран Ахметов получал "двойки" в университете.
На заседании фракции 2 июня депутат отметил качество написания законопроекта о документах государственного значения, инициатором которого является Минюст.
Согласно законопроекту, перечень документов государственного значения и их критерии для отнесения к соответствующей категории документов государственного значения определяются правительством. Документ госзначения подлежит включению в государственный реестр документов государственного значения. Порядок ведения реестра определяется правительством.
Законодательство КР в сфере документов государственного значения основывается на Конституции, настоящем законе, а также иных нормативных правовых актах, принимаемых в соответствии с ним. Государственный контроль за обращением документов государственного значения осуществляется в порядке, определяемом правительством.
"Что это за законопроект такой? Закон должен писаться четко. Это не закон. Вы потом будут принимать нормативно-правовые акты, на которые будете опираться? Вы этому учили студентов в вузе?" - спросил И.Омуркулов у коллеги Каната Керезбекова, бывшего ректором Кыргызской государственной юридической академии до получения мандата депутата.
"Теперь я во всем виноват", - пошутил К.Керезбеков.
"Наверное, у министра юстиции была "двойка" за написание проектов законов", - добавил лидер СДПК.

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